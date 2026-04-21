Almería designa a los 7.170 miembros de las mesas electorales para las elecciones andaluzas

El Ayuntamiento de Almería ha celebrado este martes un Pleno extraordinario para designar a los ciudadanos que conformarán las mesas electorales en las próximas Elecciones al Parlamento de Andalucía. El sorteo se ha realizado para la jornada electoral que tendrá lugar el próximo 17 de mayo.

En total, se ha seleccionado a 7.170 ciudadanos que se distribuirán en las 239 mesas electorales previstas en el municipio. La designación se ha llevado a cabo mediante un procedimiento informático completamente aleatorio para garantizar la imparcialidad del proceso.

Un sorteo puro y con garantías

El sistema, que utiliza la aplicación Epob (TAO 2.0) y los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), ha elegido a 30 personas por cada mesa. Esta cifra incluye un presidente, un vocal primero, un vocal segundo y nueve suplentes para cada uno de los cargos.

La selección de los miembros elegibles para cada mesa se realiza teniendo en cuenta criterios como la edad, que sepan leer y escribir o que posean la titulación académica correspondiente. El consistorio ha destacado que la designación es totalmente aleatoria pura y depende del instante preciso en que se ejecuta el sorteo.