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Varios incendios en Huelva ponen en alerta a la provincia con cuatro afectados y una intensa humareda tóxica

Un gran fuego en una escombrera de Almonte genera una nube de humo negro, mientras que otros focos en Gibraleón, Punta Umbría e Isla Cristina dejan varios heridos

ALMONTE (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)Bomberos del Consorcio Provincial de Huelva, Policía Local de Almonte y efectivos del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), trabajan en un incendio declarado en la tarde de este lunes en una antigua escombrera del municipio con plásticos, lo que ha generado una intensa humareda negra "potencialmente tóxica", según ha apuntado la Policía Local en sus redes sociales, consultadas por Europa Press.Así, desde el Consorcio Provincial de Bomberos han indicado que el aviso ha entrado a las 15,35 horas y que se trata de una antigua escombrera de plásticos, por lo que hasta la zona se han desplazado 12 bomberos de tres parques --Almonte, Valverde del Camino y San Juan del Puerto-- con siete camiones.En este sentido, Antonio Frigolet, oficial del Consorcio de Bomberos de Huelva, ha explicado, en un audio remitido a los medios de comunicación, que se trata de un incendio de "grandes dimensiones" con "una cantidad bastante importante de plástico que están ardiendo" y que puede suponer "riesgo alguno para una superficie de pinar".Asimismo, cerca del incendio hay una vivienda, por lo que el Consorcio tienen habilitado un vehículo "en previsión de que pudiera haber alguna afectación".Por su parte, desde el Plan Infoca han activado dos brigadas de refuerzo contra incendios (Brica), un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones Brica, un agente de medio ambiente, un camión autobomba y un helicóptero pesado, toda vez que han apuntado que se trata de una zona con una planta de reciclaje rodeada de vegetación, por lo que trabaja para que las llamas no afecten a zona forestal.De otro lado, la Policía Local de Almonte ha señalado que se trata del paraje Montehigo, en una zona "con acopio de materiales plásticos", lo que está generando "humo potencialmente tóxico". Así, han explicado que los servicios de emergencia trabajan en estos momentos en su control y extinción y que, aunque el origen del incendio se encuentra en investigación, no se descarta "una posible intencionalidad".Asimismo, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" ya que "actualmente no existe riesgo directo para la población fuera de la zona afectada", pero subraya que es que es "fundamental" seguir unas recomendaciones preventivas, tales como "permanecer en el interior de viviendas y edificios; mantener puertas y ventanas cerradas; evitar ventilación exterior --usando el aire en modo recirculación-- y no acercarse a la zona del incendio.De la misma manera, pide "calma y colaboración ciudadana para facilitar el trabajo de los servicios de emergencias", así como informarse por los canales oficiales.INCENDIO EN GIBRALEÓNPor otro lado, Frigolet ha señalado que también este lunes se ha declaraado un incendio de pinar dentro de una finca de la zona El Donate de Gibraleón.En el mismo están trabajando dos dotaciones de bomberos de los parques de Punta Umbría y Alosno, con un total de seis bomberos y cuatro vehículos de extinción.ALMONTE (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)Bomberos del Consorcio Provincial de Huelva, Policía Local de Almonte y efectivos del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), trabajan en un incendio declarado en la tarde de este lunes en una antigua escombrera del municipio con plásticos, lo que ha generado una intensa humareda negra "potencialmente tóxica", según ha apuntado la Policía Local en sus redes sociales, consultadas por Europa Press.Así, desde el Consorcio Provincial de Bomberos han indicado que el aviso ha entrado a las 15,35 horas y que se trata de una antigua escombrera de plásticos, por lo que hasta la zona se han desplazado 12 bomberos de tres parques --Almonte, Valverde del Camino y San Juan del Puerto-- con siete camiones.En este sentido, Antonio Frigolet, oficial del Consorcio de Bomberos de Huelva, ha explicado, en un audio remitido a los medios de comunicación, que se trata de un incendio de "grandes dimensiones" con "una cantidad bastante importante de plástico que están ardiendo" y que puede suponer "riesgo alguno para una superficie de pinar".Asimismo, cerca del incendio hay una vivienda, por lo que el Consorcio tienen habilitado un vehículo "en previsión de que pudiera haber alguna afectación".Por su parte, desde el Plan Infoca han activado dos brigadas de refuerzo contra incendios (Brica), un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones Brica, un agente de medio ambiente, un camión autobomba y un helicóptero pesado, toda vez que han apuntado que se trata de una zona con una planta de reciclaje rodeada de vegetación, por lo que trabaja para que las llamas no afecten a zona forestal.De otro lado, la Policía Local de Almonte ha señalado que se trata del paraje Montehigo, en una zona "con acopio de materiales plásticos", lo que está generando "humo potencialmente tóxico". Así, han explicado que los servicios de emergencia trabajan en estos momentos en su control y extinción y que, aunque el origen del incendio se encuentra en investigación, no se descarta "una posible intencionalidad".Asimismo, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" ya que "actualmente no existe riesgo directo para la población fuera de la zona afectada", pero subraya que es que es "fundamental" seguir unas recomendaciones preventivas, tales como "permanecer en el interior de viviendas y edificios; mantener puertas y ventanas cerradas; evitar ventilación exterior --usando el aire en modo recirculación-- y no acercarse a la zona del incendio.De la misma manera, pide "calma y colaboración ciudadana para facilitar el trabajo de los servicios de emergencias", así como informarse por los canales oficiales.INCENDIO EN GIBRALEÓNPor otro lado, Frigolet ha señalado que también este lunes se ha declaraado un incendio de pinar dentro de una finca de la zona El Donate de Gibraleón.En el mismo están trabajando dos dotaciones de bomberos de los parques de Punta Umbría y Alosno, con un total de seis bomberos y cuatro vehículos de extinción.Incendio Almonte
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Redacción COPE Huelva

Huelva - Publicado el

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La provincia de Huelva ha vivido una tarde de lunes marcada por varios incendios declarados en distintos puntos. Los servicios de emergencia han trabajado en la extinción de fuegos en Almonte, Gibraleón, Punta Umbría e Isla Cristina, que se han saldado con cuatro personas afectadas, entre ellas un bebé de tres meses, y una gran columna de humo tóxico.

El incendio más grave se ha localizado en Almonte

El aviso se recibía a las 15:35 horas en una antigua escombrera del paraje Montehigo con una gran cantidad de plásticos. El fuego ha generado una intensa humareda negra calificada como "potencialmente tóxica" por la Policía Local. Antonio Frigolet, oficial del Consorcio de Bomberos, lo ha descrito como un incendio de "grandes dimensiones" con "una cantidad bastante importante de plástico que están ardiendo".

Incendio en Punta Umbría
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En la zona se han desplegado 12 bomberos de tres parques, efectivos del Plan Infoca con medios terrestres y un helicóptero pesado, Policía Local y Guardia Civil. Las autoridades han pedido a los vecinos cerrar puertas y ventanas y no acercarse al lugar. Aunque el origen está bajo investigación, no se descarta "una posible intencionalidad".

Un bebé y tres adultos afectados en otros fuegos

Casi simultáneamente, los bomberos han actuado en un incendio de pinar en la zona de El Donate, en Gibraleón. Por la noche, otros dos sucesos dejaron varios heridos. En Punta Umbría, las llamas calcinaron una nave y seis vehículos, y un hombre de 45 años tuvo que ser trasladado al centro de salud.

Posteriormente, sobre las 22:40 horas, se declaró un incendio en una vivienda en Isla Cristina. Los servicios médicos atendieron en el lugar a un bebé de tres meses y a dos varones de 41 y 43 años, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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