Varios incendios en Huelva ponen en alerta a la provincia con cuatro afectados y una intensa humareda tóxica

La provincia de Huelva ha vivido una tarde de lunes marcada por varios incendios declarados en distintos puntos. Los servicios de emergencia han trabajado en la extinción de fuegos en Almonte, Gibraleón, Punta Umbría e Isla Cristina, que se han saldado con cuatro personas afectadas, entre ellas un bebé de tres meses, y una gran columna de humo tóxico.

El incendio más grave se ha localizado en Almonte

El aviso se recibía a las 15:35 horas en una antigua escombrera del paraje Montehigo con una gran cantidad de plásticos. El fuego ha generado una intensa humareda negra calificada como "potencialmente tóxica" por la Policía Local. Antonio Frigolet, oficial del Consorcio de Bomberos, lo ha descrito como un incendio de "grandes dimensiones" con "una cantidad bastante importante de plástico que están ardiendo".

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En la zona se han desplegado 12 bomberos de tres parques, efectivos del Plan Infoca con medios terrestres y un helicóptero pesado, Policía Local y Guardia Civil. Las autoridades han pedido a los vecinos cerrar puertas y ventanas y no acercarse al lugar. Aunque el origen está bajo investigación, no se descarta "una posible intencionalidad".

Un bebé y tres adultos afectados en otros fuegos

Casi simultáneamente, los bomberos han actuado en un incendio de pinar en la zona de El Donate, en Gibraleón. Por la noche, otros dos sucesos dejaron varios heridos. En Punta Umbría, las llamas calcinaron una nave y seis vehículos, y un hombre de 45 años tuvo que ser trasladado al centro de salud.

Posteriormente, sobre las 22:40 horas, se declaró un incendio en una vivienda en Isla Cristina. Los servicios médicos atendieron en el lugar a un bebé de tres meses y a dos varones de 41 y 43 años, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía.