Eliana, la argentina que deja Barcelona para revivir una tienda de 65 años en la Sierra de Francia (Salamanca) : "Soy muy creativa y vivir de mi propio esfuerzo me hace feliz. Mi mensaje para los que dudan es que con ganas y trabajo los buenos resultados llegan"

La historia de Eliana es la de un cambio de vida radical en busca de la felicidad. Junto a su marido y su hijo, llegaron desde Argentina a España en 2021, instalándose primero en Barcelona. Sin embargo, el bullicio de la gran ciudad pronto se convirtió en "mucho caos para nosotros" nos ha contado en COPE Salamanca. Ansiaban un entorno rural y tranquilo, con naturaleza y vegetación, lo que les llevó a descubrir la Sierra de Francia en Salamanca a través de internet.

Tras dos años y medio trabajando por cuenta ajena en la comarca, su deseo de emprender se hizo más fuerte. "Siempre nos gustó emprender, tener nuestro propio negocio, esto de que te da lo que es de uno, que puedes usar más creatividad", afirma. La oportunidad surgió al encontrar un negocio de alimentación en San Miguel de Valero que se traspasaba.

Un relevo para un comercio con historia

Hace apenas tres meses, Eliana se convirtió en la tercera mujer en regentar la tienda de alimentación de San Miguel de Valero, un comercio con más de 65 años de historia. La respuesta de los vecinos ha sido muy positiva. "La gente del pueblo es muy amable, y creo que también agradecen que uno siga con el relevo", comenta.

Establecimiento de alimentación en San Miguel de Valero (Salamanca)

Con el objetivo de darle un "nuevo aire", ha reorganizado el local y se esfuerza por ofrecer un buen servicio, especialmente a la población mayor. "Si no tengo algún producto, se lo alcanzo al cliente, porque por lo general es público mayor y que por ahí ya no conducen", explica sobre su compromiso con los vecinos.

Animarse a emprender

Eliana es una firme defensora del emprendimiento y anima a quienes dudan a dar el paso. "Yo le diría que se animen, que los frutos son buenos", asegura. Para ella, la clave es la dedicación y la pasión: "Si uno le pone muchas ganas y esfuerzo, da resultado".

El que no arriesga, no gana" Eliana Emprendedora

Su filosofía se resume en la máxima de que "el que no arriesga, no gana". A pesar de las incertidumbres, cree que España "todavía tiene mucho para dar" a quienes están dispuestos a esforzarse. "Si uno da, también va a recibir", añade convencida.

Interior del establecimiento de alimentación en San Miguel de Valero (Salamanca)

Para Eliana, la mayor recompensa es la satisfacción personal. Su consejo final es buscar un proyecto que apasione, porque como ella misma concluye, lo más importante es "trabajar contento de un trabajo que te dé felicidad".