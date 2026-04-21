La Fundación Tierra de Todos de Cádiz, clave en la nueva regularización de migrantes

La Fundación Centro Tierra de Todos de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, en la Plaza Fray Félix en la capital gaditana, está jugando un papel fundamental para ayudar a los migrantes que buscan regularizar su situación en España. El coordinador de la fundación, Jerónimo Vicente, explica que este proceso es vital para que estas personas, que ya viven y aportan en el país, puedan salir de la economía sumergida y ser contratadas legalmente, una petición que las entidades sociales y la Iglesia venían "pidiendo a gritos".

Vicente subraya que las regularizaciones anteriores "han sido todas positivas porque son personas que se incrementan al sistema productivo, personas que van a pagar sus impuestos, que van a cotizar". En su opinión, se trata de "una buena noticia para todos", ya que facilita la plena integración en la sociedad de los migrantes a través de un trabajo estable y un contrato laboral.

Es perfectamente compatible con el crecimiento económico y la cohesión social" Jerónimo Vicente Coordinador de la Fundación Centro Tierra de Todos

Requisitos para la regularización

Para acogerse a esta medida, los solicitantes deben cumplir una serie de condiciones. Entre ellas, es necesario demostrar que se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026 y acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos 5 meses. Además, es un requisito indispensable carecer de antecedentes penales tanto en España como en su país de origen y no suponer una amenaza para el orden público.

Cualquier persona que haya tenido antecedentes penales no puede optar a esta regularización" Jerónimo Vicente Coordinador de la Fundación Centro Tierra de Todos

Según Jerónimo Vicente, la inmensa mayoría de las personas que atienden cumplen con esta condición. "Cualquier persona que haya tenido antecedentes penales no puede optar a esta regularización, o sea, se han tenido que portar bien", afirma, y añade que estos casos representan "el 99%".

Una vía que acorta los plazos

Aquellos que no reúnen los requisitos para este proceso extraordinario deben esperar y optar por otras vías de regularización ya existentes, como el arraigo social, por estudios o la protección internacional. Vicente aclara que "esta regularización lo que viene un poco es a acortar el tiempo que necesita una persona para estar legal en España" y poder obtener la autorización de residencia y trabajo.

Cientos de interesados en Cádiz

Aunque es complicado ofrecer una cifra exacta del alcance de la medida, el interés en la provincia de Cádiz es notable. Una sesión informativa organizada por la asociación Cardijn congregó a unas 100 personas, mientras que otra en la sede de Tierra de Todos contó con 125 asistentes. Vicente matiza que estas cifras no son exhaustivas, ya que muchos acudían en representación de sus familiares, incluyendo hijos menores y ascendientes dependientes.