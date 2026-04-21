The Beach Boys lanzarán nuevas ediciones de “Pet Sounds” por su 60 aniversario

La legendaria banda estadounidense The Beach Boys ha anunciado el lanzamiento de una nueva serie de ediciones audiófilas de su histórico álbum “Pet Sounds”, coincidiendo con el 60 aniversario de su publicación. Considerado uno de los discos más influyentes de la historia de la música moderna, el trabajo volverá a editarse con un tratamiento sonoro de máxima calidad y una variedad de formatos destinados a coleccionistas y melómanos exigentes.

El proyecto ha sido desarrollado por especialistas en restauración analógica y por el equipo de archivo oficial de la banda, con el propósito de ofrecer la versión más fiel posible a la visión original de Brian Wilson. Publicado en 1966, “Pet Sounds” revolucionó la producción musical gracias a su complejidad armónica, su experimentación en estudio y su enfoque emocionalmente introspectivo.

Las nuevas ediciones incluirán una remasterización en alta resolución, una mezcla mono restaurada desde las cintas maestras y una versión estéreo optimizada para sistemas audiófilos. También se lanzarán vinilos de 180 gramos, una edición limitada en vinilo de color y un lujoso box set con fotografías inéditas, notas de producción ampliadas y un libro con testimonios de artistas contemporáneos que explican la influencia del álbum en su obra.

Entre los contenidos adicionales destacan análisis detallados de canciones emblemáticas como “Wouldn’t It Be Nice”, “God Only Knows” y “Sloop John B”, piezas que han marcado generaciones y siguen siendo referentes en la cultura musical global. El box set incluirá además una reproducción del cuaderno de sesiones utilizado en los estudios de Los Ángeles, donde se grabó gran parte del disco.

La banda ha señalado que esta iniciativa busca no solo celebrar el legado del álbum, sino también acercarlo a nuevos oyentes. Según el comunicado oficial, “la profundidad emocional y la riqueza sonora de ‘Pet Sounds’ siguen siendo únicas, y estas ediciones permitirán experimentarlas como nunca antes”.

Las nuevas versiones estarán disponibles a finales de primavera y se acompañarán de eventos especiales en Nueva York, Londres y Barcelona, que incluirán proyecciones, charlas y sesiones de escucha en alta fidelidad.