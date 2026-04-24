El nuevo colector de Lorca avanza en su tramo central en Campillo

Imagen de las obras del colector sur de Lorca a su paso por la pedanía de Campillo

El Gobierno regional avanza en la construcción del tramo medio del colector de saneamiento sur de Lorca, una actuación que cuenta con una inversión de 4,4 millones de euros. El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha visitado las obras junto al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, para supervisar el progreso de una infraestructura que ha calificado de “fundamental”.

El nuevo colector, con una longitud de más de tres kilómetros, conectará con el tramo bajo ya operativo, que finaliza en la Rambla de Biznaga. El proyecto también prevé su futura ampliación hacia la zona del polígono SapreLorca, lo que permitirá completar una red de saneamiento integral para toda la zona sur del municipio.

Una obra para la seguridad de los vecinos

López Miras ha destacado que la infraestructura “va a recoger y a canalizar aguas pluviales y residuales”. Por ello, ha añadido que “el valor y la importancia de esta obra no es solo ambiental, sino también sanitario, además de reforzar la seguridad de las personas” en casos de lluvia torrencial.

El valor esta obra no es solo ambiental, sino también sanitario" Fernando López Miras Presidente de la Comunidad de Murcia

El presidente autonómico ha explicado que “cada vez que hay lluvias intensas se generan muchos problemas en la zona que va desde el polígono SapreLorca hasta la carretera Lorca-Águilas, por lo que el colector va a ser una obra que dé más seguridad a los vecinos”. La actuación beneficiará directamente a las viviendas del área y preparará la red para futuras conexiones.

Llamamiento al Gobierno central

Durante la visita, López Miras ha hecho un llamamiento al Gobierno central y a la Confederación Hidrográfica del Segura para que ejecuten “de una vez por todas” las obras pendientes en la zona. El objetivo, según ha remarcado, es que los vecinos puedan “no pasar miedo cada vez que llueve” y, sobre todo, “sentirse seguros y evitar que pueda producirse una desgracia”.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de acometer infraestructuras “imprescindibles” como las presas de Nogalte, Torrecilla y Béjar, que considera “clave para evitar riesgos ante episodios de lluvias cada vez más intensas”. Por ello, ha reivindicado que “el Gobierno de España tiene que presupuestar y ejecutar ya” estas actuaciones.