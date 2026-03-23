Una mujer se incorpora por primera vez a la escolta de la Patrona de Águilas

Juan José Asensio, Presidente de la Real, Ilustre y Venerada Cofradía de Ntra. Sra. la Virgen de los Dolores de Águilas

La Semana Santa de Águilas ha marcado un hito en su historia cofrade. La Real, Ilustre y Venerada Cofradía de Ntra. Sra. la Virgen de los Dolores ha formalizado la incorporación de Isabel Sánchez Segura como la primera mujer en el Cuerpo de Escoltas de la imagen, una novedad que llega tras treinta años de historia.

José Ángel Ayala |COPE Lorca Isabel Sánchez, junto a la patrona de Águilas, la Virgen de los Dolores

Un nombramiento cargado de simbolismo

En un acto solemne, que tuvo lugar coincidiendo con la festividad de San José, el presidente de la Hermandad, Juanjo Asensio, entregó a Isabel la medalla y los guantes blancos. Estos elementos son el distintivo de este cuerpo que custodia con devoción a la "Madre de los aguileños"

Desde la Cofradía han descrito el nombramiento como un "momento histórico", y destacan que Isabel Sánchez no solo rompe una tendencia de tres décadas, sino que se erige como un referente para las nuevas generaciones. Su estreno oficial será el próximo Viernes de Dolores, cuando procesionará por las calles del municipio.

Homenaje a tres décadas de servicio

Esta histórica incorporación coincide con el 30º aniversario de la creación del Cuerpo de Escoltas (1995-2025). Para celebrarlo, la Cofradía ha organizado un acto de reconocimiento el próximo sábado 28 de marzo en la Iglesia Parroquial de San José, que se celebrará tras la misa de la tarde.

Al evento se espera que asistan todos los escoltas que han formado parte del cuerpo desde su fundación, así como el Alcalde de Águilas, D. Cristóbal Casado. El homenaje busca poner en valor el "servicio ejemplar" de estos agentes, que contribuyen a engrandecer la solemnidad de las procesiones aguileñas y al que están llamados a sumarse fieles y vecinos.