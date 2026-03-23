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Lorca se blinda para la Semana Santa: 2.500 metros de carpas para proteger las procesiones

El Ayuntamiento instala estas 'salvaguardas' en puntos estratégicos para resguardar tronos y estandartes ante posibles inclemencias meteorológicas

Carpas instaladas en varios puntos de la ciudad, para la protección de elementos de las cofradías de la Semana Santa de Lorca en caso de lluvia
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José Ángel Ayala

Ángel Meca, concejal del Ayuntamiento de Lorca

José Ángel Ayala

Lorca - Publicado el

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El Ayuntamiento de Lorca ha comenzado la instalación de 2.500 metros cuadrados de carpas en puntos estratégicos de la ciudad. El objetivo es dar cobertura a los desfiles de la Semana Santa lorquina, permitiendo que las cofradías puedan proteger sus tronos y estandartes en caso de inclemencias meteorológicas.

Carpa instalada en Lorca para la protección del patrimonio de las cofradías de Semana Santa en caso de lluvia

Ayuntamiento de Lorca

Carpa instalada en Lorca para la protección del patrimonio de las cofradías de Semana Santa en caso de lluvia

Un despliegue estratégico y con novedades

El concejal de Infraestructuras, Ángel Ramón Meca Ruzafa, ha supervisado los trabajos de montaje, que avanzan este fin de semana en las calles más cercanas a la carrera principal. Como novedad, Meca Ruzafa ha explicado que "este año hemos aumentado la altura de la carpa de Donantes de Sangre hasta los cuatro metros y medio para que pueda albergar el trono de El Calvario del Paso Morado si tuviera que resguardarse bajo ella".

Permiten, cuando el tiempo está cambiante, poder ‘echarse a la calle’ sabiendo que pueden resguardarse rápidamente"

ÁNGEL MECA

Concejal del Ayuntamiento de Lorca 

El concejal ha destacado que las carpas están diseñadas para acoger tronos, estandartes y otros enseres. Según sus palabras, "permiten, cuando el tiempo está cambiante, poder ‘echarse a la calle’ sabiendo que pueden resguardarse rápidamente". Estas ‘salvaguardas’ están situadas a ambos lados de la carrera principal y secundaria.

Una plaza de Lorca llena de gente en la Semana Santa de 2024

AYTO.LORCA

Una plaza de Lorca llena de gente en la Semana Santa de 2024

Más que un refugio contra la lluvia

El montaje no se limita a la carrera principal, sino que también se han colocado carpas junto al Conjunto Monumental de Santo Domingo para los actos del Paso Blanco, en las naves de azules y blancos y en el patio del Colegio de San Francisco de Asís. La última se instalará en el barrio de San Cristóbal para la procesión del Paso Encarnado.

Además de su función protectora, estas infraestructuras sirven como espacios logísticos. Para el Paso Azul, son un lugar donde vestir y maquillar a los figurantes, mientras que para el Paso Blanco suponen un apoyo a su Casa del Paso.

Los trabajos se compatibilizan con la instalación de las tribunas para los Desfiles Bíblico Pasionales en la avenida de Juan Carlos I, que permanece cerrada al tráfico para agilizar todo el montaje.

Operarios durante el montaje de los palcos en Lorca en la Semana Santa de 2025

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Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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