Horario y dónde ver y escuchar el Córdoba CF- Real Zaragoza de la jornada 35ª (vintage) de Liga Hypermotion

El Córdoba espera prorrogar su triunfo del pasado sábado ante el Cádiz y asestar un golpe casi definitivo a un rival histórico y herido como el Real Zaragoza. Los blanquiverdes tienen seis bajas por lesión y las de los sancionados Sergi Guardiola y Jacobo.

El rival, el Zaragoza, llega a la cita tras un tropiezo inesperado ante el colista Mirandés y con la necesidad imperiosa de sumar para restar los cuatro puntos de desventaja que tiene con el Cádiz, el primer equipo que se salvaría. David Navarro cuenta con las bajas de última hora por molestias físicas de Keidi Bare y de Róber González.

El encuentro tendrá el aliciente de estar inmerso en la jornada vintage de la Liga. Ambos equipos lucirán camisetas retro -de 2007 el caso del Córdoba y de 1986 de los maños- y habrá muchas más sorpresas antes y durante el choque.

HORARIO Y DÓNDE VER EL CÓRDOBA- REAL ZARAGOZA

El partido Córdoba-Real Zaragoza lo podrás seguir este sábado desde las 20:50 Horas con la narración de Toni Cruz en el Tiempo de Juego de COPE Córdoba en el dial 1215 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Córdoba y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE Córdoba. También en la pestaña correspondiente de audio de la retransmisión de Movistar +.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. Además de las plataformas de PTV, Golstadium y Olin.