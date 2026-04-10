La plantilla de Sabic lleva el 'funeral industrial' al centro de Cartagena

Un millar de personas se han concentrado en la Plaza del Ayuntamiento de Cartagena para protestar contra el cierre de la planta Lexan 1 de Sabic. La concentración ha incluido un simbólico 'funeral industrial', con reparto de claveles y una performance para visibilizar el impacto de la decisión.

Una deslocalización encubierta

El presidente del comité de empresa ha denunciado que estos cierres "no obedecen a un tema económico de mercado, sino a una clara deslocalización". Según ha explicado, "Sabic ha destruido empleo en Cartagena" durante los últimos seis años mientras lo creaba "en China, en Arabia, en India, en Pakistán", aprovechándose de ayudas y suelo público para después "marcharnos a otro sitio para producir más barato".

COPE Un momento de la escenificación de los trabajadores

Reindustrialización y futuro

El objetivo de la movilización es que "el pueblo de Cartagena conozca el impacto" que la medida tiene para la comarca, ya que afectará a más de "500 trabajadores directos y más de 2.500 indirectos". Por ello, han exigido un plan de reindustrialización. "Si no podemos salvar el empleo, por lo menos podamos reubicarnos en otro sitio", han reclamado, pidiendo a las fuerzas políticas que busquen la recolocación de la plantilla en nuevas oportunidades laborales.

Sobre los próximos pasos, el comité ha anunciado que deben "retomar el contacto con los trabajadores" en una asamblea para decidir las futuras acciones. La plantilla está pendiente de la llegada de Mutare en junio y de la visita del "subdirector europeo" de la compañía para continuar con el diálogo.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha destacado durante la concentración, el frente entre administraciones para presionar a la empresa y evitar el cierre de la planta.