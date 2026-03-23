Lorca exige al Gobierno una solución inmediata para la plaga de pulgón que arrasa los cultivos

El Ayuntamiento de Lorca ha convocado una jornada informativa con el sector agrario para el próximo miércoles ante la plaga de pulgón que afecta a gran parte de los cultivos de la comarca. El consistorio sigue la situación “con gran preocupación”, según ha reconocido este domingo el alcalde, Fulgencio Gil.

La reunión tendrá lugar en el palacio de ferias y congresos Alcalde Francisco Jódar. En ella, el ayuntamiento “se pondrá a disposición de los agricultores y se analizará de que manera se les puede ayudar” ante una plaga que ya se extiende por miles de hectáreas.

La clave: un pesticida bloqueado

Gil ha recordado que la solución más factible es que “el Gobierno de España autorice el uso excepcional de los pesticidas que se necesitan” para atajar la plaga, siguiendo el ejemplo de otros países europeos. Los agricultores, según el alcalde, no entienden “por qué se está bloqueando esta solución que es rápida y que solucionaría el problema de manera inmediata”.

Se está bloqueando esta solución que es rápida y que solucionaría el problema de manera inmediata" Fulgencio Gil Alcalde de Lorca

El alcalde ha realizado estas declaraciones en un acto con regantes al que también ha asistido la consejera de Agricultura y Agua, Sara Rubira. Por su parte, Rubira ha recordado que su departamento ya presentó un recurso de alzada contra la decisión del Ministerio de Agricultura de no autorizar el uso del plaguicida en cuestión.

La consejera ha insistido en que ya hay seis países de la Unión Europea que pueden utilizar el producto Movento, “que los agricultores dicen que es el más efectivo para combatir la plaga”. Por ello, ha vuelto a pedir al ministerio que “reconsidere” su negativa.