Lorca celebra la Navidad al son de las cuadrillas y el folclore más tradicional
La céntrica calle Corredera acoge este domingo una nueva edición de este evento, que reúne a miles de personas para disfrutar de los cantes y bailes de Pascua
La calle Corredera de Lorca, la principal vía peatonal de su casco histórico, volverá a ser el escenario este domingo para uno de los eventos más tradicionales de la Navidad lorquina: el Encuentro de Cuadrillas de Pascua, que celebra su cuadragésimo cuarta edición. Se espera que miles de personas, muchas de ellas desplazadas desde entornos rurales, acudan para animar a sus cuadrillas y disfrutar de los bailes y cantes.
Música y folclore en el corazón de la ciudad
En esta edición participarán los Auroros de Lorca, la Peña La Jarapa y las cuadrillas de Campillo, Zarzadilla de Totana, Almendricos, Purias, La Hoya y La Torrecilla. Como es habitual, sus músicos interpretarán los sones de las pascuas lorquinas, jotas, malagueñas, parrandas y seguidillas, acompañados por instrumentos como guitarras, laúdes, panderos, bandurrias y violines.
El 'trovo', protagonista de la jornada
Uno de los grandes atractivos de la jornada será el trovo, el arte de la improvisación que es Bien de Interés Cultural en la Región de Murcia. "El arte de la improvisación va a ser una de las piezas que más vamos a vamos a escuchar", ha dicho la concejala de Tradiciones, María Huertas García, que ha afirmado que los participantes van a "dar lo mejor de nuestra tradición".
Durante el evento, que se celebra desde hace más de cuatro décadas el domingo previo a Nochebuena, es también costumbre que muchos asistentes ofrezcan dulces navideños a los participantes y al público que se congrega en la Corredera.
