Paula Fernández defiende en COPE Cantabria el pacto con el PP: "Ahora nuestras propuestas son posibles y mi partido es escuchado"

Tras meses de negociaciones, el Partido Regionalista de Cantabria ha alcanzado un acuerdo con el Partido Popular para aprobar los presupuestos de Cantabria. La candidata regionalista a la presidencia, Paula Fernández, ha explicado en el programa Herrera en COPE en Cantabria que lo que antes era inviable ahora es una realidad. "Eran imposibles nuestras propuestas, y ahora son posibles", ha afirmado, asegurando que las 24 propuestas incluidas servirán para "mejorar la vida de los cántabros".

Un nuevo escenario liderado por la presidenta

Según Fernández, uno de los factores determinantes ha sido la implicación directa de la presidenta de Cantabria en la negociación. Este cambio ha creado un "escenario distinto" en el que el PRC, como principal partido de la oposición, ha sido escuchado y respetado. "Mi partido era respetado, somos el primer partido de la oposición de esta tierra, y mi partido era escuchado", ha subrayado la líder regionalista.

El acuerdo incluye partidas presupuestarias que el PRC consideraba "huérfanas" en la propuesta inicial del gobierno. Entre ellas, Fernández ha destacado el impulso a la ley de juventud, la mejora de la sanidad rural con incentivos para facultativos y la ampliación de 200 plazas concertadas para residencias de ancianos.

Garantías de cumplimiento y un pacto "puntual"

Para asegurar que el pacto se cumpla, el PRC ha exigido la creación de una comisión de seguimiento y vigilancia formada por profesionales independientes. Esta comisión emitirá en octubre un informe público sobre el grado de cumplimiento. Paula Fernández ha querido dejar claro que es un pacto específico para las cuentas: "Es un acuerdo puntual el acuerdo de presupuestos con el gobierno del Partido Popular", ha sentenciado.

Es un acuerdo puntual con el gobierno del Partido Popular" Paula Fernández Candidata del PRC

La candidata ha afirmado que el PRC seguirá ejerciendo como principal partido de la oposición, denunciando lo que no funciona y presentando propuestas constructivas. Fernández ha insistido en que no se creyó la "equivocada" estrategia de la presidenta sobre un posible adelanto electoral y ha descartado pensar en una coalición: "En este momento no piensa esta candidata en eso ni mucho menos".

La política del "día a día"

De cara al futuro, Fernández ha abogado por centrarse en los problemas cotidianos de la ciudadanía en lugar de en "grandes proyectos". Su objetivo es aplicar políticas que atiendan a las necesidades diarias de las personas, especialmente de la gente mayor. "Creo que esa tiene que ser la política del partido, mejorar la vida de las personas en el día a día", ha manifestado.

Creo que esa tiene que ser la política del partido, mejorar la vida de las personas en el día a día" Paula Fernández Candidata del PRC

Finalmente, sobre la organización interna, ha confirmado que el congreso regional del PRC se celebrará en el tercer trimestre de 2026 y ha reiterado su preferencia por un modelo de "bicefalia" en la dirección. Considera que el partido tiene "mucho futuro" para seguir dando "estabilidad con responsabilidad" a Cantabria.