La Mancomunidad de Canales del Taibilla asegura el abastecimiento gracias a la altura récord de sus embalses

La Mancomunidad de Canales del Taibilla ha garantizado el abastecimiento de agua para todos los municipios durante el próximo verano. El presidente de la entidad, Juan Cascales, ha confirmado hoy en Cartagena que la cuenca del río Taibilla, de la que se nutre la mancomunidad, "se encuentra en un momento óptimo", lo que representa una excelente noticia para toda la región.

Niveles históricos en el embalse

Cascales ha explicado que actualmente el embalse del Taibilla se encuentra en su cota más alta. "Tenemos la presa en una altura, la más elevada que hemos tenido nunca", ha destacado el presidente. Esta situación es consecuencia directa de las últimas lluvias, que también han beneficiado a la cuenca del Segura, que no registraba niveles tan altos desde hacía 15 años.

Tenemos la presa en una altura, la más elevada que hemos tenido nunca" Juan Cascales Presidente MCT

Verano sin restricciones

Gracias a esta situación hídrica favorable, el presidente ha asegurado que no habrá problemas de suministro. De hecho, ha recordado que la mancomunidad lleva "desde 2005 sin establecer restricciones a la población". Para este verano, ha confirmado que no existe "ningún tipo de riesgo" de que se tengan que aplicar cortes.

La Mancomunidad de Canales del Taibilla abastece actualmente a 80 municipios pertenecientes a las provincias de Murcia, Alicante y Albacete. Su red suministra agua potable a más de 2,5 millones de habitantes de forma permanente, una cifra que llega a superar los 3,5 millones durante los picos en época estival.