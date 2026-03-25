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Lorca activa su protocolo de seguridad y revisa las fachadas del casco histórico ante la Semana Santa

El Ayuntamiento busca garantizar la seguridad de los miles de visitantes que llegarán a la ciudad durante las procesiones y actos programados

Nueva maquinaria empleada en el proceso de revisión de fachadas en Lorca
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Antonio Montoro

Lorca - Publicado el

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El Ayuntamiento de Lorca ha iniciado  la revisión preventiva de fachadas y tejados en el centro y casco histórico de la ciudad. Se trata de un protocolo  que se lleva a cabo anualmente de forma previa a las grandes concentraciones de personas que se producen durante la Semana Santa.

Un dispositivo para garantizar la seguridad

El objetivo de la actuación es detectar posibles elementos inestables y prevenir desprendimientos que puedan afectar a los viandantes. La concejala María Hernández ha remarcado que “esta actuación permitirá prevenir cualquier incidencia y evitar riesgos”, poniendo especial hincapié en aquellos edificios que pudieran haberse visto afectados tras las lluvias de las pasadas semanas.

Esta actuación permitirá prevenir cualquier incidencia y evitar riesgos”

María Hernández

Concejala de Urbanismo

Esta medida responde al aumento previsto del tránsito peatonal en el centro durante estos días, cuando Lorca recibe a centenares de miles de visitantes. “El objetivo último de estas intervenciones es minimizar cualquier posibilidad de desprendimiento que pudiera ocasionar daños a peatones”, ha añadido el edil de Emergencias, José Martínez.

Patrimonio y colaboración ciudadana

Desde el Consistorio han recordado a los ciudadanos que “la conservación preventiva de edificios en el casco histórico es esencial para compatibilizar la protección del patrimonio con la seguridad ciudadana”. Por este motivo, apelan a la colaboración y comprensión de vecinos y comerciantes durante el desarrollo de estos trabajos.

Zonas de actuación

Los trabajos, desarrollados de forma conjunta entre efectivos del Servicio de Emergencias municipal y técnicos del área de Urbanismo con un vehículo de altura, se centrarán en las calles Nogalte, Alfonso X El Sabio, Fernando El Santo, Pio XII, Zorrilla, Martin Piñero, Selgas, Plaza De España, Carril De Caldereros, Santo Domingo, Alporchones, Pérez de Hita, Juan II y Corredera.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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