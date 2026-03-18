La estafa bancaria que investiga la Guardia Civil y que llega a Alicante

La Guardia Civil ha investigado a ocho personas como presuntas autoras de un delito de estafa informática que asciende a más de 80.000 euros. Los implicados, con residencia principalmente en Madrid, Alicante y Tarragona, utilizaban la técnica de ingeniería social conocida como ‘smishing’ para suplantar la identidad de entidades bancarias y engañar a sus víctimas. La operación ha permitido desmantelar un entramado que operaba a través de 18 cuentas bancarias.

Así funcionaba la estafa

El engaño comenzaba cuando la víctima recibía un mensaje SMS en su teléfono móvil que simulaba ser de su entidad bancaria. En dicho mensaje, se le alertaba de un supuesto movimiento fraudulento en su cuenta y se le pedía actuar con urgencia para detenerlo. Para ello, el texto proporcionaba un número de teléfono de contacto con el que supuestamente podría solucionar la incidencia.

Al llamar al número indicado, el fraude se volvía más sofisticado. La víctima era recibida por una locución que imitaba a la perfección el servicio de prevención del fraude de su banco, un detalle clave para generar confianza. Inmediatamente después, un falso técnico atendía la llamada y, bajo el pretexto de ayudar a recuperar los fondos, guiaba a la persona para que realizara una serie de pasos que, en realidad, culminaban en el desvío del dinero.

Siguiendo estas instrucciones fraudulentas, la víctima acabó realizando varias transferencias por un valor total superior a los 80.000 euros, que fueron repartidos en un entramado de 18 cuentas bancarias distintas para dificultar su seguimiento.

La Operación CIZUR da con los culpables

La investigación, desarrollada por el Equipo @ de la Cibercomandancia en el marco de la Operación CIZUR, ha sido clave para desenmarañar el caso. Los agentes lograron reconstruir la trazabilidad del dinero defraudado, un trabajo especialmente complejo debido a que los fondos se movían rápidamente a través de la red de cuentas para borrar el rastro. Gracias a este análisis, se identificó e investigó a los ocho presuntos implicados en Madrid, Alicante y Tarragona.

Como parte de la operación, la Guardia Civil ha logrado el bloqueo de todas las cuentas bancarias utilizadas para cometer la estafa, neutralizando así la capacidad del grupo para seguir operando. Este tipo de fraude explota la urgencia y el miedo de las víctimas para que actúen de forma impulsiva y sin verificar la información.

Cómo evitar ser víctima del 'smishing'

Para prevenir este tipo de estafas, la Guardia Civil recuerda la importancia de desconfiar de los SMS inesperados, especialmente si solicitan acciones urgentes o incluyen enlaces. Nunca se debe hacer clic en ellos. Si se necesita contactar con una entidad bancaria, es fundamental utilizar siempre los números de teléfono oficiales y nunca los que aparezcan en un mensaje sospechoso.

Asimismo, se recomienda solicitar a los bancos la activación de la autenticación reforzada para todos los pagos, una capa extra de seguridad que puede frustrar muchos intentos de fraude. En caso de haber sido víctima de un delito de este tipo, es crucial denunciar inmediatamente el hecho, ya sea en una unidad de la Guardia Civil o a través de su sede electrónica.