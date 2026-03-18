El CB Gran Canaria dice adiós a la competición europea

Era el momento, llegaba un partido decisivo, uno de los más importantes hasta la fecha en la temporada 2025/26. Andrew Albicy, Isaiah Wong, Nico Brussino, Pierre Pelos y Mike Tobey formaban el quinteto inicial del Dreamland Gran Canaria. Tobey anotaba los primeros para los amarillos, pero el conjunto checo respondía con rapidez. El conjunto de Jaka Lakovic estaba consiguiendo hacer daño en la zona interior en los primeros compases de partido, con Tobey y Pepe. Los primeros minutos estaban teniendo mucha igualdad, una clasificación en juego.

Pierre Pelos encestaba un triple para situar el 9-5 (minuto 4) en el luminoso y Andrew Albicy, en una gran acción individual, encestaba también desde el perímetro para el 12-5. A falta de cuatro minutos para cerrar el primer parcial, el resultado era de 15-7 para el Dreamland Gran Canaria. Minutos de mucha intensidad, momentos de tensión y un partido exigente el que estaban disputando los dos equipos.

20-14 era el marcador al final del primer cuarto

ERA Nymburk continuaba exigiendo al Dreamland Gran Canaria. 25-20, 8:07 minutos para el descanso. Triple del equipo checo, pero Wong respondía también desde la línea de tres. La Marea Amarilla trataba de apoyar, alentando en cada jugada. 31-25 (minuto 15) y un mundo por disputar aún en el Arena. Pierre Pelos volvía a anotar, seguía cumpliendo el ala-pívot francés.

El acierto en triples del cuadro insular estaba siendo uno de los aspectos clave para mantener la ventaja en el marcador. Después de dos triples consecutivos, el banquillo de ERA Nymburk paraba el partido. Los amarillos seguían peleando, unidos en un partido que estaba exigiendo un gran esfuerzo de todo el equipo.

Los pupilos de Jaka Lakovic se marchaban a vestuarios mandando por 42-36 al descanso

Triple para Isaiah Wong, triple para ERA Nymburk, así iniciaba el tercer parcial en el Gran Canaria Arena. El conjunto de Oren Amiel lograba acercarse anotando desde el perímetro (46-45), todo muy igualado. Filipovic iba a poner por delante al conjunto checo, pero Andrew Albicy respondía de nuevo. El base galo anotaba dos triples importantes para el conjunto amarillo.

En un nuevo contraataque, los checos volvían a encestar debajo del aro (54-57, minuto 27). Sin embargo, Isaiah Wong, tirando de rapidez y Kassius Robertson, con una enorme puntería, dejaban el marcador en un 59-57. Recta final del tercer cuarto, máxima emoción.

63-61 y diez minutos que iban a decidir una clasificación para cuartos de final de BCL

Kur Kuath arrancaba el último cuarto con un mate espectacular. El equipo checo conseguía tomar la delantera de nuevo (67-69), pero el Dreamland Gran Canaria tenía balón. Otro triple de ERA Nymburk dejaba el 67-72, pero Ziga Samar conseguía un triple que le daba oxígeno al equipo insular. Los amarillos tenían que reaccionar, el tiempo se agotaba. Dos triples seguidos de ERA Nymburk dejaban al conjunto grancanario contra las cuerdas (73-80).

En los últimos tres minutos, el partido entraba en un momento clave, con Pierre Pelos encestando desde la línea de tres y el cuadro de República Checa respondiendo.