Frente común en Lorca para exigir a Adif cambios en el AVE para reducir el  riesgo de riadas

El pleno del Ayuntamiento de Lorca ha aprobado una moción conjunta de los grupos municipales del PP, PSOE y Vox para exigir a ADIF y al Ministerio de Transportes la mejora de las obras del Corredor Mediterráneo a su paso por la rambla de La Torrecilla. El objetivo es reforzar la seguridad hidráulica de la zona y atender las reivindicaciones de los vecinos, que consideran insuficiente la solución actual en caso de lluvias torrenciales. La moción ha salido adelante con la abstención de IU-P-AV.

Unidad política frente al riesgo

La iniciativa ha unido a los tres principales partidos del consistorio, cuyos portavoces han comparecido juntos para explicar el acuerdo. El alcalde, Fulgencio Gil (PP), ha destacado que la unión evidencia la trascendencia del asunto y ha expuesto que el consistorio, al igual que los vecinos, considera insuficientes los pasos de agua previstos por ADIF en la intersección del Corredor Mediterráneo con la rambla de Torrecilla.

La llegada de la alta velocidad es una infraestructura estratégica, ha afirmado Gil, “pero su ejecución debe ser plenamente compatible con la seguridad de las personas”. El alcalde ha insistido en que el consistorio apoyará siempre a los vecinos “cuando se trate de proteger vidas, viviendas, explotaciones agrícolas e infraestructuras”.

Lorca quiere el AVE, pero lo queremos bien hecho, con todas las garantías" Fulgencio Gil Alcalde de Lorca

El fantasma de la riada de 2012

La preocupación en las pedanías de La Torrecilla y Campillo se centra en el terraplén proyectado en el cauce, que incluye unos pasos de agua que los vecinos ven insuficientes. El recuerdo de la riada de San Wenceslao de 2012 sigue muy presente en la memoria colectiva, y se teme que la nueva infraestructura del AVE pueda actuar como un obstáculo para el agua en caso de una dana.

El alcalde ha sido contundente al respecto: “Lorca quiere el AVE, lo hemos defendido siempre, pero lo queremos bien hecho, con todas las garantías y escuchando a quienes conocen perfectamente el comportamiento de esta rambla porque lo han sufrido durante décadas”. Ha añadido que “la seguridad de las familias de Campillo y La Torrecilla no puede quedar en segundo plano. Es una prioridad absoluta”.

La solución que exige el consistorio

La moción exige a ADIF la mejora inmediata de la actuación mediante la construcción de marcos adicionales que aumenten la capacidad de drenaje. Esta medida, que según el consistorio no supondría una gran modificación del proyecto, busca aumentar la permeabilidad del cauce y reducir el riesgo ante grandes avenidas de agua. Esta petición llega después de que Adif desestimara la construcción de un viaducto, la solución que pedían originalmente los vecinos.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Isabel Casalduero, ha confirmado que el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, se ha comprometido a que Adif estudie la ampliación de los drenajes, ya que la decisión aún no es firme.

Mientras, los vecinos afectados estudian reanudar las movilizaciones para lograr una solución definitiva.

Ese ha sido uno de los pocos puntos de acuerdo de los partidos durante el pleno municipal del mes de abril, junto a una decisión de los cuatro grupos, que han aprobado por unanimidad una moción para reclamar al Ministerio de Agricultura que autorice productos fitosanitarios específicos para paliar la plaga de pulgón que afecta a los cultivos de hortalizas de Lorca.

En la sesión se ha aprobado una moción conjunta del PP y Vox para pedir al Gobierno central la paralización del proceso de regularización de extranjeros para internos en centros penitenciarios en prisión preventiva y otras, votadas por separado, de los dos partidos para solicitar al Ejecutivo una normativa estatal que prohíba el uso del burka en espacios públicos.

El pleno de abril ha aprobado también con los votos del gobierno en coalición, del PP y Vox, una modificación de la ordenanza de convivencia ciudadana y prevención de conductas antisociales, que incluye infracciones como tender ropa por fuera de balcones y ventanas o acumular enseres.

El gobierno local ha tumbado las mociones del PSOE que reclamaban a la Comunidad de Murcia una conexión directa por autobús de Lorca con el aeropuerto regional de Murcia, el arreglo urgente de la carretera de Almendricos y la mejora de servicios y la ampliación del aparcamiento del hospital Rafael Méndez.

También han sido rechazadas con la mayoría del gobierno municipal las mociones de IU-P-AV para reclamar la reapertura de la línea de tren con Murcia con la puesta en marcha de la estación de San Diego, la de lucha judicial contra la contaminación del río Vélez a su paso por Lorca por aguas no tratadas en Vélez Rubio y otra sobre las barreras de acceso al empadronamiento.

Con el respaldo del PP ha salido adelante una moción de Vox para la defensa de la propiedad privada y la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas.

El gobierno local ha aprobado con la suma de sus votos la modificación de al plantilla de personal y la aprobación definitiva de la modificación parcial de las ordenanzas fiscales y de las tasas y precios públicos a las que se dio luz verde en plenos anteriores.