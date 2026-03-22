La Coral Bartolomé Pérez Casas celebra su 45 aniversario con un ambicioso programa de conciertos
La agrupación lorquina ha preparado un calendario de actuaciones que incluye desde música sacra hasta un gran concierto de Habaneras y una gira por Palma de Mallorca
Lorca
La emblemática Coral Bartolomé Pérez Casas de Lorca está de celebración al cumplir su cuadragésimo quinto aniversario. Para conmemorar la efeméride, la agrupación ha diseñado un completo calendario de actividades que se extenderá durante todo este 2026, con un viaje sonoro que arranca esta misma semana.
Celebraciones en Lorca
La primera cita del programa será este miércoles, 25 de marzo, a las ocho de la tarde en la Iglesia de San José, donde la coral ofrecerá un programa especial de Semana Santa. El plato fuerte llegará en junio, mes de su fundación, con una ruta por el casco antiguo dedicada al músico que da nombre a la agrupación y un gran concierto de Habaneras y Boleros junto a la Coral Santiago de Totana.
Gira nacional y broche de oro
La celebración traspasará las fronteras regionales en noviembre, con un destacado concierto en la Catedral de Palma de Mallorca. El broche de oro del aniversario lo pondrá, a finales de año, la interpretación del célebre "Gloria" de Vivaldi, una obra que contará con la participación de solistas, coro y orquesta.
Son ya cuarenta y cinco años de polifonía y cultura que consolidan a la Coral Bartolomé Pérez Casas como una de las instituciones más queridas y arraigadas de la ciudad.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.