Científicos y voluntarios actualizan la población de la tortuga mora en Lorca

La asociación Ecologistas en Acción ha organizado para este fin de semana un muestreo científico de la población de tortuga mora en Lorca. La iniciativa, que cuenta con la colaboración de voluntarios, forma parte de un programa de seguimiento para la conservación de esta especie amenazada en España.

La actividad, que requiere inscripción previa, consiste en un recorrido de tres horas por la sierra en busca de tortugas para actualizar los censos de población y documentar la existencia de nuevos ejemplares. Los participantes irán acompañados de expertos por zonas de abundante vegetación de matorral y monte bajo con pendiente.

Un enclave vital para la especie

La elección de Lorca no es casual. La Región de Murcia, y en concreto el área de las sierras de Almenara y Torrecilla, alberga el 68 por ciento de la población europea de tortuga mora, lo que convierte a esta zona en un enclave estratégico para su supervivencia.

La jornada de este fin de semana es la segunda de la campaña de muestreo de este año. La primera se realizó en marzo y está prevista una tercera sesión de estudio de campo para los días 23 y 24 de mayo.

Un plan de conservación en el foco

El pasado octubre, Ecologistas en Acción y otra quincena de organizaciones ecologistas suscribieron un manifiesto en defensa del Plan de Conservación de la Tortuga Mora. Este plan, que actualmente se encuentra en tramitación por el Gobierno regional, es considerado una herramienta clave para el futuro de la especie.

Es imprescindible que se apruebe y ponga en valor el Plan de Conservación" Ecologistas en Acción

Las organizaciones ecologistas consideran que "es imprescindible que se apruebe y ponga en valor el Plan de Conservación". El objetivo es recuperar y mejorar su hábitat, aumentar la conectividad entre poblaciones aisladas por infraestructuras y compatibilizar la actividad económica con la conservación de la especie.