Águilas se enchufa al sol y convierte su auditorio en un edificio autosuficiente

Águilas ha dado un nuevo paso en su compromiso con la transición energética con la puesta en marcha de una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo en el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena, uno de sus edificios más singulares.

El auditorio con forma de ola, situado a orillas de la playa de Las Delicias, que fue inaugurado en 2011, es ahora completamente autosuficiente gracias al sistema de placas solares que ha sido instalado en su cubierta con una subvención europea.

Una inversión de 150.000 euros

La instalación cuenta con una potencia de 100 kilovatios y un innovador sistema de almacenamiento de 130 kilovatios hora, lo que permite optimizar su rendimiento y gestionar la energía de forma más eficiente. Este proyecto forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística “Descubre Águilas” y ha sido financiado con fondos europeos Next Generation EU, con una inversión total de 150.000 euros.

Gracias a este sistema con baterías, el auditorio, que tiene una sala principal con capacidad para 780 espectadores y otras dos para 350 y 150 espectadores, ya puede autoabastecerse energéticamente, lo que se traduce en una drástica reducción del consumo eléctrico de la red convencional. Esta mejora no solo implica un importante ahorro económico en la factura, sino también un incremento del confort térmico en sus instalaciones y una menor emisión de dióxido de carbono.

Hacia un turismo más sostenible

El alcalde, Cristóbal Casado, destaca que la iniciativa supone un avance clave hacia un modelo turístico más sostenible, en línea con las demandas de los viajeros que buscan destinos comprometidos con el medio ambiente. Además, la actuación contribuye a los objetivos climáticos de la Unión Europea, que apuntan a la neutralidad en emisiones.

Con proyectos como este, Águilas se consolida como un destino turístico moderno, eficiente y responsable. La localidad apuesta por infraestructuras que combinan innovación, sostenibilidad y mejora de los servicios públicos para seguir atrayendo a un turismo de calidad.