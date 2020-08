Vicente Mir, técnico del Águilas FC "El objetivo desde el primer momento me lo dejaron claro, ascender"

El máximo mandatario del Águilas FC, Alfonso García, ha presentado al nuevo entrenador del equipo costero, Vicente Mir, técnico con experiencia en el Real Murcia y Hércules entre otros equipos.

El empresario aguileño ha comenzado indicando que "somos un club pequeño aunque queremos seguir creciendo, con trabajo, sacrificio y esfuerzo espero que podamos conseguir los objetivos de este año y logremos ascender a Segunda B. A partir de ahí, los años nos irán diciendo donde nos colocamos".

Vicente Mir, será el encargado de buscar esos objetivos esta temporada, con una plantilla joven y con futbolistas de 13 nacionalidades diferentes. El técnico ha destacado que no se lo pensó cuando le ofrecieron este proyecto "vi un proyecto muy bueno, hablé con Gaspar Campillo y me reunió con el presidente y Santos Márquez. La verdad me gustó mucho el proyecto, yo sabía la apuesta que había en el Águilas y he visto un proyecto ilusionante del cual estoy muy contento de participar y del trabajo que se puede hacer"

El ex técnico del Real Murcia destaca que "veo muchas posibilidades para poder trabajar y hacer las cosas bien. Esperemos que salga bien. El objetivo desde el primer momento me lo dejaron claro, ascender, y así lo vamos hacer. Vamos a intentar por todos los medios aunque sabemos que subir nunca es fácil, hay que hacer las cosas muy bien. Seguro que habrá buenos equipos que saldrán con el mismo objetivo, pero bueno, de momento creo que estamos haciendo las cosas bien, con gente joven, hacer un buen equipo y luego con la profesionalización del equipo vamos a intentar estar arriba".

Vicente Mir contará con una plantilla totalmente renovada "siempre es más complicado cuando el equipo es nuevo, pero creo que hay tiempo para poder hacer ese bloque de gente joven, con ilusión y ganas. El retraso en el comienzo de liga, también es importante y nos puede favorecer. Si podemos jugar amistosos, que está por ver, llegaremos al inicio de liga bastante avanzados, me gustaría que así fuera.

Sobre las primeras sesiones de trabajo, están siendo en jornada doble y a falta de la llegada de varios jugadores "ahora mismo estamos haciendo un nivel bajo de cargas. Las primras semanas serán bajas de carga, aunque el trabajo táctico es el mismo. Faltan seis o siete jugadores por venir, ya hemos empezado a trabajarlo todo, cuanto antes se adapten a mí, mucho mejor. Cuando se incorporen los demás seguiremos trabajando y lentamente nos pondremos bien.

Sobre el fútbol murciano indico que ·"tengo la suerte de conocer bastante bien el grupo. Cuando estuve en el Real Murcia vi varios partidos del filial. Es una categoría que conozco mucho. Gaspar Campillo también me ha hablado del grupo. Fuera de casa seremos uno de los rivales a batir, intentaremos jugar bien en casa y fuera haremos otro tipo de fútbol. Queremos ser un equipo competitivo".

Sobre la salida de muchos jugadores aguileños, indicó que "es cierto que vienen muchos jugadores de fuera, también hay que decir que muchos chicos del filial están entrenando con nosotros. Todos empiezan de cero y voy a contar con chavales del filial. En el Hércules, hice debutar con el primer equipo varios chicos de la cantera, si se lo ganan, podrán jugar, dependerá de ellos.

Sobre la el nuevo formato de la competición, indicó que ·"habrá que adaptarse al nuevo formato de liga. Puede beneficir ya que parece que serán tres equipos de Murcia los que van a ascender, eso es mejor que si juegas promoción y que no ascienda ninguno. Si queremos ser un equipo grande, nos da igual el equipo que nos toque"