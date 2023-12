Sorroche "Estoy muy contento con la confianza que Pellegrini tiene en mí"

Ginés Sorroche fue titular en el partido del Real Betis B ante el Águilas FC en el Centenario El Rubial. El partido entre aguileños y andaluces terminó con empate a uno en el marcador y con el lorquino jugando los 90 minutos.

Sorroche, formado en el Lorca CF Base está cumpliendo una gran temporada, donde ha marcado cinco goles hasta el momento, siendo titular en 10 partidos y habiendo jugado 13 partidos esta temporada.

Esos números, y el trabajo realizado en temporadas anteriores, le ha valido la confianza de Pellegrini, técnico del primer equipo que lo ha convocado en varias ocasiones con el primer equipo, aunque aún no ha debutado con la verdiblanca en partido oficial.

Sorroche, ha sido covocado para dos partidos de Copa del Rey y tres de Europa League y espera su momento "no me puedo quejar de la confianza que está teniendo conmigo, cuenta bastante y ese caso estoy muy contento".