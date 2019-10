El Rubial deberá esperar

El Águilas FC no podrá volver esta semana a "casa". El equipo de Gaspar Campillo estaba estudiando la posibilidad de jugar esta semana en El Rubial tras las labores de resiembra que se están llevando a cabo desde el pasado verano. Tras un esfuerzo importante por parte del club aguileño y del consistorio, se ha procedido a realizar una renovación total del terreno de juego, y no se quieren correr riesgos. De esta forma, el partido ante Los Garres de este fin de semana se jugará en el Hermanos Buitrago, el domingo a las 18.30 horas.

Si los plazos se cumplen y todo marcha tal y como está previsto, el Águilas FC volverá a su habitual terreno de juego el 20 de octubre en el partido que jugarán ante el Lorca FC.

Desde el cuadro aguileño consideran vital regresar a casa para poder ofrecer la mejor versión y evitar que se sigan escapando puntos del casillero. El inicio de competición, también está siendo negativo en cuanto a lesiones, ya que durante el verano, Fran y Bruno Caballero no estuvieron al 100% y el central argentino cayó lesionado hace dos semanas.

Para la cita ante Los Garres, Campillo no podrá contar tampoco con José Manuel, que cumplirá el segundo de los cuatro partidos con los que fue sancionado. Los aguileños deberán sumar de tres, para no descolgarse de la parte alta, donde Mar Menor, CF Lorca Deportiva y Lorca FC ya están haciendo los deberes.