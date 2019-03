El Churra y el CF Lorca Deportiva jugaron un partido muy igualado y de mucho juego directo en el Municipal de Churra. Tal y como se esperaba, el partido sería de cuerpo a cuerpo y de tú a tú, con dos equipos que buscarian la portería contraria para sumar una victoria que les mantuviera en la parte alta de la clasificación. Al final reparto de puntos que no deja insatisfecho a nadie.

Los de Sergio Sánchez salieron con Mansour, Galiano y Robles en el centro de la zaga y con jugadores rápidos en banda como Antoñito y Argachá. Canty jugó en punta y estuvo bien controlado por la zaga local.

El primer gol del partido llegaría desde los once metros, Pablo Moreno adelantaría a los Adrián Hernández antes del descanso, un gol que no afecto mucho al equipo lorquino ya que en el minuto 47, Mansour haría el gol del empate. El defensa blanquiazul suma cinco goles y se convierte en uno de los más acertados cara a puerta del cuadro blanquiazul.

En la recta final del partido, partido más igualado y con pocas ocasiones, terminando con empate a uno que deja al CF Lorca Deportiva en tercera posición con 59 puntos, empatado con el otro equipo de la ciudad, el Lorca FC.

Antoñito fue expulsado por doble amarilla y no podrá jugar el domingo a las 11.30 horas ante el Mar Menor en el Artés Carrasco.

En el cuadro local, fueron expulsados, Sergio Martínez y Francisco Javier Vives, terminando el encuentro con nueve jugadores sobre el terreno de juego el equipo de la capital.