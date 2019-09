La plantilla de Ibán Urbano sólo piensa en el Plus Ultra

El CF Lorca Deportiva regresó esta mañana al trabajo en el Mundial 82 con la mente puesta en el partido que se jugará ante el Plus Ultra el próximo domingo a las 11.30 horas en Los Tollos. El cuadro blanquiazul se quiere centrar en el apartado deportivo y no hablar sobre el tema económico. Hay jugadores que están comenzando a tener dificultades económicas pero confian en que se pueda solucionar el tema de los pagos durante esta semana, como indicó la nueva directiva en el comunicado oficial que emitió el pasado domingo.

Robles llega "tocado" tras la lesión que le impidió terminar el partido ante el Muleño.

"Será un partido complicado y donde no debemos confiarnos, además jugamos en un terreno de juego que les puede beneficiar a ellos más que a nosotros".