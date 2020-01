Matinal de fútbol en el grupo XIII

Ya se conocen los horarios de los partidos del grupo XIII de Tercera División para la jornada número 19, primera de la segunda vuelta.

El CF Lorca Deportiva, colíder del grupo recibirá en el Artés Carrasco a la Minerva de Luis Franco. El cuadro de Alumbres que llega a este partido tras empatar a uno ante el Águilas FC en su terreno de juego y que buscará algo positivo de un campo muy complicado, donde el cuadro de Ibán Urbano no ha perdido ningún encuentro.

La Minerva con 22 puntos, cinco más que el Huércal Overa de "Tato" que es el equipo que marca la zona de descenso. Luis Franco debutó el pasado fin de semana con un buen punto ante el Águilas FC, el cual llegó en el último minuto con un tanto de Cristo.

El CF Lorca Deportiva podría contar con la presencia de Musoni, que vuelve tras estar cedido en la primera parte de la temporada en el Mazarrón donde ha marcado cuatro goles en once partidos, pero para poder jugar, se tiene que dar de baja a un futbolista sénior de la plantilla blanquiazul.

Los lorquinos están obligados a sumar de tres, para seguir la senda del Mar Menor, equipo que se ha proclamado campeón de invierno por mejor diferencia de goles.

A esa misma hora, 12.00 horas, el Águilas FC jugará su segundo partido consecutivo a domicilio. En este caso será en el Ángel Celdrán del Llano del Beal donde se medirá a la Minera, equipo que está en octava posición con 26 puntos.

Los de Paco Lorca esperan recuperar efectivos de cara a este segundo partido de 2020, ya que el pasado fin de semana Fran, Emilio, Bruno Caballlero y Rubén Primo fueron baja. Además, se está buscando una salida a Iñigo Barrenetxea, el jugador vasco, ex del Lorca FC que ha sido ofrecido al Atlético Pulpileño y CF Lorca Deportiva entre otros.

Los costeros necesitan romper la racha de cinco partidos sin ganar, ya que no conoce la victoria desde el pasado 1 de diciembre cuando se impuserion por 5-0 al Olímpico de Totana en casa. Una victoria en ocho partidos en un bagaje muy pobre para un Águilas FC en el que los problemas internos, le están perjudicando demasiado y donde Paco Lorca, cada fin de semana tiene que capear un temporal.



Problemas tiene el Águilas FC y también el Lorca FC, que jugará el domingo a las 12.15 horas en el Municipal de El Palmar ante el cuadro murciano. La crisis deportiva en el equipo de Roberto Torres va en aumento y a la salida de Pandiani y todo su cuerpo técnico, se le suma la salida de jugadores como Cichero, Hamza y muy probablemente Cencillo.

El equipo entrenado por Caprile está completando la convocatoria con jugadores del filial y la situación no tiende a mejorar. El cuadro blanquiazul está a nueve puntos de la zona de playoff y necesita una reforma intensa del plantel si se quiere alcanzar el objetivo del ascenso.

Desde el 24 de noviembre no gana el cuadro blanquiazul, cuando se impuso en casa 1-0 ante la Minerva. Cuatro empates y dos derrotas han motivado que el equipo lorquino se haya instalado en la zona templada de la clasificación y muy alejado del objetivo marcado a principio de temporada. Roberto Torres, inmerso en preparar la documentación del concurso de acreedores, deberá apuntalar una plantilla a la que le faltan efectivos en todas las líneas y que está quedando muy tocada.