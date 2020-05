Enfado de los clubes de playoff expréss por la circular 71 de la RFEF

Los equipos que tienen que jugar playoff expréss en el mes de julio para lograr el objetivo del ascenso están que "trinan". El presidente del CF Lorca Deportiva, Hugo Issa, ya mostró su enfado por la forma de actuar de la RFEF con criterios que para el no eran lógicos y que estaban perjudicando a los clubes, tanto deportiva como económicamente. "No es posible que tengamos que jugar en julio, cuando los contratos de los jugadores finalizan en junio. Es posible que tengamos que jugar partidos en agosto, y eso es un riesgo que debemos asumir los clubes y los jugadores. ¿Quién me garantiza que uno de mis jugadores no se lesiona, o no quiere jugar ya que tiene planificado el futuro con otro equipo?

Los gastos económicos que tendrán que hacer frente para cumplir el protocolo de la RFEF era otro de los frentes, así como el mercado de fichajes. "Nosotros terminaremos en agosto si todo va bien, ¿Qué jugadores vamos a tener para poder fichar cuando hay otros equipos que ya están planificando su temporada? ¿Qué hacemos si queremos tener unos jugadores algo más destacados porque hemos ascendido y queremos hacer un proyecto a más en Segunda B?

El enfado en el presidente argentino era visible y no entendía la situación en la que la RFEF dejaba a los clubes participantes de este playoff expréss. El enfado a ido a más de forma generalizada una vez que el máximo estamento del fútbol ha publicado las normas a seguir por todos los equipos que vayan a disputar esa fase de ascenso.

El documento que tienen que firmar, lo han calificado como el "documento de la vergüenza", ya que la cantidad de normas a cumplir por clubes modestos es prácticamente imposible.

Uno de los epígrafes que más molestan a los clubes es el cuarto, donde señala que "siendo de interés de esta parte su participación, y habiéndose tomado todas las medidas al efecto, exime de forma expresa la RFEF de cualquier responsabilidad que traiga causa de la situación sanitaria existente".

El presidente del Linares Deportivo ha indicado en su cuenta de Twitter que "Primer evento deportivo donde el organizador se exime de toda responsabilidad y obliga al participante a asumirla al 100%” ”Seréis Federación, pero NO SOIS FÚTBOL”. Las reacciones de todos los clubes no se han hecho esperar y el enfado es generalizado.

A continuación es transcribimos parte de ese documento que ha levantado las quejas de todos los clubes modestos, donde les indican como proceder, cuando pasar los dos test COVID19, y cómo tomar medidas sanitarias para la realización de los entrenamientos que no deberán producirse entre las 12.00 h y las 19.00 horas en aquellas provincias donde las temperaturas excedan de los 30 grados.



El Club manifiesta que se compromete a cumplir o ya ha cumplido según los casos, con las siguientes medidas de prevención y control de la salud:

El día previo al inicio de los entrenamientos, los jugadores, staff técnico, médico, fisioterapeutas y resto del personal del equipo, deberán haber realizado un cuestionario de salud, acerca de si presentan síntomas relacionados con el COVID 19, tales como fiebre, mialgia, astenia, dificultad respiratoria, tos, disnea, mialgias, pérdida del sentido del gusto y olfato, diarrea, cansancio y deberán realizar un primer Test serológico (Ig G e Ig M).

En el caso de que un jugador o miembro del staff resulte positivo, con Ig M alta, no le estará permitido iniciar los entrenamientos, deberá hacer aislamiento y ponerse en manos de las autoridades sanitarias y seguir el protocolo establecido para el COVID19. El resto de jugadores y staff podrán incorporarse a los entrenamientos con las medidas de seguridad recogidas en el Protocolo.

Si el Club hubiera iniciado los entrenamientos con anterioridad a la publicación de esta Circular podrá acreditar que ya adoptó unas medidas de control y prevención de naturaleza similar al inicio de los entrenamientos y, en todo caso, deberá realizar un Test serológico (Ig G e Ig M) a todos sus jugadores, cuerpo técnico y staff con licencia deportiva en la semana del 1 al 5 de junio.

Todos los miembros del equipo con test positivo de Ig M alta deberán dejar de entrenar.

El día antes del primer partido oficial que daba disputar cada uno de los equipos y con la finalidad de proveer las máximas condiciones de salud posible para todos los participantes en la competición tanto los jugadores como los miembros del staff con licencia federativa se comprometen a pasar un Segundo Test serológico (Ig G e Ig M), si las autoridades sanitarias o deportivas no lo prohibieran o desaconsejaran, un Segundo Test serológico (Ig G e Ig M).

El Club no podrá disputar el partido o formar parte del encuentro los jugadores, técnicos y miembros del staff con licencia federativa que tuvieran un test positivo de Ig M alta.

El Club se compromete a, si las autoridades sanitarias o deportivas no lo prohibieran o desaconsejaran, realizar los correspondientes tests en las sedes propias o concertadas de la Mutualidad de Futbolistas Españoles que le sean indicados. Dichos tests serán gratuitos para todos los miembros del Club con licencia federativa. El Club se compromete a ponerse en contacto con la Mutualidad para fijar las fechas y las horas de los controles.

8.- El Club se compromete a cumplir las recomendaciones complementarias que deben seguir los equipos que participen en los play-off para evitar los riesgos sobre la salud en la vuelta a los entrenamientos y en las competiciones contenidas el Protocolo de Recomendaciones para evitar los riesgos sobre la Salud a la Vuelta a la Competición. Dicho protocolo publicado en la página web de la RFEF y que los clubes, futbolistas, entrenadores, árbitros, etc. podrán encontrar en el enlace

https://cdn1.sefutbol.com/sites/default/files/pdf/recomendaciones_para_evitar_los_riegos_sobra_la_salud_en_la_vuelta_a_la_competicion_en_el_futbol.pdf

es complementario del Protocolo obligatorio que deben cumplir todos los futbolistas, técnicos, etc, y que publicó el Consejo Superior de Deportes en el BOE. El Protocolo de la RFEF no es en ningún caso sustitutivo del protocolo del CSD que es de obligado cumplimiento.

El Club manifiesta que el Protocolo complementario de la RFEF recomienda adoptar toda una serie de medidas que favorezcan el control de riesgos, principalmente sobre la salud de los jugadores y el rendimiento de los futbolistas para la vuelta al entrenamiento normalizado y a la competición.

Asimismo, el Club manifiesta conocer que, junto a las recomendaciones fijadas en el protocolo publicado por la RFEF, se establecen ahora una serie de recomendaciones destinadas a sentar las bases desde el punto de vista de protección de la salud y de la seguridad para todos los clubes que van a participar en las fases de play-off, para asegurar una vuelta segura a la competición. El entrenamiento debe iniciarse en las máximas condiciones de seguridad para que los jugadores puedan expresar su máximo rendimiento cuando sea requerido.

El Club manifiesta conocer que estas recomendaciones son de aplicación tanto a jugadores como al staff técnico, personal sanitario y todo el personal cercano al jugador y tienen como objetivo:

a) Identificar a los posibles contagiados asintomáticos

b) Reducir la posibilidad de nuevos contagios.

El Club manifiesta que, junto a las recomendaciones fijadas en el protocolo publicado por la RFEF, cumple las siguientes recomendaciones básicas generales:

Reforzar al máximo las medidas de higiene personal en el ámbito familiar, social, deportivo.

Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura de pedal con tapa. Emplear la parte interna del codo sino se dispone de pañuelos.

Evitar tocarse los ojos, nariz o boca.

Mantener en la medida de lo posible las medidas de distanciamiento social.

Durante el tiempo que duren los entrenamientos y la competición posterior, los jugadores no deben hacer vida social y mantenerse en sus domicilios o lugares de concentración cuando terminan los entrenamientos. Evitando reuniones, saludos con la mano a fin de evitar las situaciones de posible contagio.

Medidas higiénico-deportivas: Dadas las altas temperaturas que pueden darse en la época estival en muchas regiones españolas, proponemos que durante los meses de verano, cuando la temperatura ambiental sea igual o superior a 30ºC, se protejan determinadas franjas horarias en las que no deberían realizarse entrenamientos, eliminando las horas centrales del día, entre las 12:00 horas del mediodía y las 19.00 h, para celebrar entrenamientos de fútbol en los meses de verano, siempre y cuando la temperatura ambiental sea igual o superior a 30ºC.

Recomendaciones de hidratación. Se debe asegurar una correcta hidratación antes, durante y después del entrenamiento.

Proporcionar 7 ml/kg de líquido dos horas antes de entrenamiento. Verificar marcadores de hidratación como color de la orina antes del entrenamiento.

Realizar medidas de peso corporal antes y después del entrenamiento para evitar pérdidas de peso corporal superiores al 2%.

Realizar pausas para hidratación cada 20 min de entrenamiento si la temperatura ambiental está por encima de los 25ºC.

Medidas de prevención para el deportista:

Es responsabilidad del deportista informar de su estado de salud, si ha presentado síntomas o si ha mantenido contacto estrecho con un enfermo de COVID.

Mantenerse separado de los compañeros a una distancia de al menos dos metros dentro del vestuario y en zonas comunes.

Lavarse las manos con regularidad, siguiendo el procedimiento correcto, antes y después del entrenamiento, si hay competición antes y después de la competición. Importante hacerlo de manera correcta durante al menos 30 segundos.

En todos los vestuarios y zonas de acceso al campo deberá haber dispensadores de gel desinfectante.

No compartir botes de bebidas ni material deportivo como camisetas, toallas y otro material personal especialmente en el ámbito deportivo. Tener cuidado con las superficies de contacto compartidas y elementos de higiene personal usados y que no hayan sido lavados previamente. Cada jugador dispondrá de toallas y botellas de agua individuales.

Posteriormente a la finalización de la sesión de entrenamiento, se debe proceder a la limpieza de utensilios y/o, material usado y vestuarios y el personal de limpieza deberá tener material de protección con guantes, mascarillas y batas desechables.

QUINTO: Adicionalmente, se compromete a acompañar los certificados requeridos acreditativos de las pruebas/test realizados a los participantes en la competición, así como el resto de documentación establecida mediante la Circular federativa aplicable.