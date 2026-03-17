Murcia expande su Semana Santa: la Cuaresma se vive con más de 150 actos culturales

La Semana Santa de Murcia trasciende sus días grandes para convertirse en un fenómeno cultural que abarca toda la Cuaresma. El Ayuntamiento de la ciudad, en colaboración con las cofradías, ha presentado Murcia Sacra, un ambicioso programa con más de 150 actividades que se desarrollan desde el Miércoles de Ceniza hasta el Domingo de Resurrección. Esta iniciativa pionera en España busca enriquecer la agenda de los murcianos y visitantes, poniendo en valor la tradición, la historia y la religiosidad popular que envuelven estas fechas.

Murcia Sacra, un programa pionero

Diego Avilés, concejal de Cultura e Identidad, ha explicado que el objetivo de Murcia Sacra es recoger la programación que ya realizan las cofradías y enriquecerla con propuestas del propio consistorio. "Hemos cogido toda esa programación que hacen nuestras cofradías durante la cuaresma, presentación de revistas, conciertos, visitas guiadas, [...] y la hemos enriquecido con programación propia del ayuntamiento", ha detallado Avilés. El resultado es un calendario con planes casi a diario centrados en el arte sacro y el significado de las cofradías.

La música juega un papel fundamental en este nuevo formato. Durante los domingos de Cuaresma, diversas agrupaciones musicales de pedanías como Cabezo de Torres, Beniaján o El Palmar ofrecen conciertos gratuitos en las calles y plazas de la ciudad. Además, el programa incluye la visita de bandas de gran prestigio nacional como Las Tres Caídas de Triana, que actuará el 1 de marzo, y la del Carmen de Salteras, que acompañará a Nuestro Padre Jesús Nazareno el 28 de febrero.

El programa está diseñado para atraer a un público diverso, no solo a los creyentes. "Es un programa muy diverso que puede gustar tanto a creyentes como no creyentes, pero sobre todo que tiene esa calidad expositiva", ha afirmado el concejal. Para los más jóvenes, se han organizado talleres y actividades específicas, como el coleccionable Estampas de la Pasión, con el fin de acercarles la grandeza de la Semana Santa y garantizar su futuro.

Archivo Asociación de Nazarenos murcianos

21 años de devoción nazarena

Junto a la iniciativa municipal, las asociaciones cofrades continúan con su labor de ensalzar la tradición. La Asociación de Nazarenos Murcianos, fundada y presidida por Antonio Sotomayor, celebra su 21 aniversario. Sotomayor ha recordado que la idea surgió para dar un espacio propio a la figura del nazareno murciano, una pieza clave de la Semana Santa local caracterizada por repartir caramelos y otros obsequios.

Yo creo que a esta Murcia le faltaba algo más, y era algo que relacionara directamente al nazareno murciano" Antonio Sotomayor Presidente de la Asociación de Nazarenos murcianos

La asociación prepara su Semana Cultural, que este año contará con la participación de la cofradía de la Virgen de la Piedad de Las Torres de Cotillas, abriéndose así a la Región. Además, se ha anunciado que la comunicadora y amante de las tradiciones Nazareth Navarro será la pregonera de este año, mientras que Rosario Cruz Alfaro ha sido nombrada Nazarena Murciana del año 2026.

Novedades y momentos icónicos

Entre las novedades más esperadas de este año se encuentra la nueva túnica del Cristo del Encuentro, de la Cofradía del Perdón. Se trata de un diseño exclusivo de la prestigiosa casa valenciana Garín, confeccionado en colores "casi berenjena, casi púrpura" y con ricos motivos florales, que se sumará al ajuar de uno de los pasos más queridos del barrio de San Antolín.

La gente está aplaudiendo y lanzando vivas como si no existiera un mañana" Diego Avilés Concejal de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Murcia

Preguntado por sus momentos imprescindibles, el concejal Diego Avilés ha destacado tres. El primero, la salida del Cristo del Perdón el Lunes Santo, un instante en que "todo un barrio aclama a su señor". El segundo, la apertura de las puertas de la iglesia de Jesús en la mañana del Viernes Santo, que representa la repetición de una tradición de más de 300 años. Finalmente, ha mencionado la visión del Cristo de la Sangre en una calle recogida, en un encuentro más íntimo y personal.