Las escaleras que nunca funcionan en A Coruña buscan una solución definitiva: "El día que están las cinco funcionando bien, es un día de suerte"

Las escaleras mecánicas de Maestro Clavé, que conectan la calle Juan Flórez con el barrio de A Falperra en A Coruña, se han convertido en un símbolo de frustración para los vecinos. Desde su inauguración en 2015, las averías constantes han sido la norma en una infraestructura diseñada para salvar los 99 peldaños de la empinada cuesta. Raro es el día en que sus cinco tramos funcionen a la vez, una situación que se ha prolongado durante más de una década.

COPE escaleras mecánicas de Maestro Clavé, en A Coruña

La situación es tal que los residentes consideran que es "casi un buen día" cuando la mayoría de los tramos están operativos. De hecho, durante este lunes funcionaban cuatro de los cinco, pero el segundo permanecía paralizado, lo que obligó a los usuarios a subirlo a pie. Esta escena, lejos de ser una excepción, refleja la cotidianidad de unas escaleras que raramente ofrecen un servicio completo.

Una odisea para los vecinos

Los testimonios de los afectados reflejan que cada día es una lotería. Muchos explican que deben ser previsores y "prepararse para hacer músculo" si tienen que transportar un carrito de bebé o la compra. Una vecina comenta que "cuando tienes que hacer recados o subir la compra, está muy bien que funcionen todas, porque es agotador subir". La falta de fiabilidad les obliga a cambiar sus rutinas, como relata una madre que deja el coche en otro lugar para recoger a su hija de la guardería, asumiendo que las escaleras no funcionarán.

Las averías no son solo frecuentes, sino también prolongadas. Los usuarios denuncian que algunos tramos han estado meses sin funcionar, a pesar de las continuas llamadas a los técnicos. "El primer tramo hubo una temporada que estuvo malogrado dos meses. El tercer tramo, no te miento, estuvo malogrado desde el mes de octubre", lamenta uno de los afectados.

El día que están las cinco funcionando bien, es un día de suerte" Vecina de A Falperra

La resignación se mezcla con la ironía entre los residentes. La frase de una vecina resume el sentir general: "El día que están las cinco funcionando bien, es un día de suerte". A pesar de todo, algunos admiten que, aunque el resultado no es óptimo, "mejor eso a nada", una afirmación que evidencia la necesidad de la infraestructura en la zona.

Causas y una solución en el horizonte

Los vecinos no tienen claro el origen del problema. Se preguntan si las averías se deben a que las escaleras están a la intemperie, expuestas a un invierno "muy lluvioso" en A Coruña, o si las hojas de la vegetación cercana influyen en el mecanismo. Un residente de la zona cuestiona si "es la lluvia, el polvo o, las hojitas".

Ante la incertidumbre, una solución parece generar consenso entre los afectados: instalar una cubierta. "Yo creo que una cubierta podría solucionar, porque al llover continuamente la ciudad, se van a fastidiar", opina una usuaria habitual. Esta medida, creen, podría reducir significativamente los problemas derivados de las inclemencias meteorológicas.

COPE escaleras mecánicas de Maestro Clavé, en A Coruña

El Ayuntamiento busca respuestas

Mientras los vecinos proponen soluciones, el Ayuntamiento de A Coruña ha movido ficha. El gobierno local ha adjudicado un contrato para realizar un estudio durante ocho meses que analice las posibles soluciones técnicas que se puedan adoptar para poner fin a las averías. Por el momento, los residentes de A Falperra tendrán que seguir esperando y, en ocasiones, hacer uso de la "forma tradicional" para salvar el desnivel desde el Ensanche.