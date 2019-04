El Alhama Féminas busca el broche de oro

El Alhama Feminas de la lorquina Ana López, optará al ascenso de la Liga Iberdrola por primera vez en su historia. Las alhameñas se medirán en primera ronda de la fase de ascenso a un potente equipo como es el Deportivo de La Coruña, que ha sido campeón del grupo I, donde no ha perdido ningún partido, ha marcado 150 goles a favor y sólo ha encajado 13.

La ida se jugará este domingo en Alhamaa las 17.00 horas y la vuelta será el 5 de mayo en tierras gallegas. En caso de pasar la eliminatoria, las murcianas jugarán ante el vencedor del Santa Teresa - Osasuna.



Será el segundo equipo de la Región de Murcia que opte a la máxima competición nacional femenina tras el Lorca Féminas. De hecho, muchas de las jugadoras del equipo alhameño, militaron en el equipo lorquino que fue eliminado en primera ronda por el Femarguín en primera ronda, como es el caso de Erika, Tamara, Helena Torres o Andrea Totana entre otras.

El Alhama se ha clasificado para esta fase final como segundo del grupo VII, ya que el Valencia B, campeón de grupo no puede subir a Primera División. Llas chicas de Randry han logrado unos buenos números. 61 puntos, con 19 partidos ganados, cuatro empatados y sólo tres perdidos.

Han marcado 74 goles a favor y sólo han encajado 25.

Entre las jugadoras destacadas está la lorquina Ana López, quien se criara en el Lorca Deportiva CF. Tras abandonar el fútbol base masculino, se enroló en equipos murcianos llegando a ser una jugadora importante en la selección española sub 16, donde disputó varios torneos internacionales. En los últimos años ha jugado en SPA de Alicante y esta temporada se ha enrolado en el equipo de Alhama, donde espera lograr el salto de categoría.