Sergio López, el fisioterapeuta del Águilas FC narra la agresión sufrida en Jerez

Sergio López, fisioterapeuta del Águilas FC, ha relatado la agresión que sufrió el pasado fin de semana en el estadio de Chapín, justo antes del inicio del partido contra el Xerez CD. El sanitario recibió un puñetazo en la mandíbula por la espalda por parte de una persona que vestía un chaquetón del club local mientras intentaba mediar en un altercado que se produjo al bajar del autobús.

Relato de la agresión

Según el testimonio de López, la expedición del Águilas FC llegó al estadio escoltada por la policía. Una vez dentro del recinto, y tras cerrarse las puertas, el equipo comenzó a bajar del autobús. Fue entonces cuando se percató de un pequeño altercado cerca del vehículo, donde miembros del club murciano sujetaban a una de las personas que les había abierto el acceso.

El fisioterapeuta se acercó para intentar calmar la situación. "Yo me metí un poco a separar y a la que estaba sujetando a nuestro entrenador de porteros, y llevándomelo hacia el autobús, pues me encuentro que estando yo de espaldas, recibo un puñetazo en la mandíbula", explica. López identifica "perfectamente" al agresor como "la persona que llevaba el chaquetón del Jerez color azul marino, el escudo del Jerez, lado izquierdo".

A mí las disculpas no me sirven de nada, cuando la persona que me ha agredido sigue estando dentro del campo" SERGIO LÓPEZ Fisioterapeuta del Águilas FC

Tras el golpe, se solicitó la presencia policial y una ambulancia para atenderle. El fisioterapeuta fue trasladado a urgencias, donde le realizaron diversas pruebas y obtuvo el parte de lesiones. Durante todo el proceso estuvo acompañado por la policía, que le recomendó interponer la denuncia "tranquilamente, con todos los detalles" en Águilas.

Denuncia y acciones legales

La policía identificó al presunto agresor, que según el relato de Sergio López se encontraba "dentro del vestuario del propio Jerez" cuando él salía hacia la ambulancia. Aunque "gente de allí" del Xerez CD le pidieron disculpas, López lamenta que el autor de los hechos no se dirigiera a él. "A mí las disculpas no me sirven de nada, cuando la persona que me ha agredido sigue estando dentro del campo y y no viene él directamente a decirme nada", afirma.

Quiero llegar hasta lo que es juzgado, y ya que la justicia decida lo que tiene que pasar" SERGIO LÓPEZ Fisioterapeuta del Águilas FC

Sergio López ha confirmado que interpondrá la denuncia a lo largo del día y que su intención es que el asunto se resuelva en los tribunales. "Quiero llegar hasta lo que es juzgado, evidentemente, yo voy a poner la denuncia, y ya que la justicia decida lo que tiene que pasar", ha sentenciado. El fisio considera "ilógico" que una persona que "se supone que tiene que velar por la seguridad" cometa una agresión de este tipo.