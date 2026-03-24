El Granada CF no desvela todavía su secreto para el partido frente al Huesca

El Granada mantiene un secreto bien guardado que es posible que mañana se desvele. Nos estamos refiriendo al estado físico de Astralaga. La marcha de Luca Zidane con la selección de Argelia lo deja como el único guardameta del primer equipo disponible en el caso de que supere su lesión, de la que poco o casi nada se sabe. Ike García es la alternativa en el caso de que no pueda actuar en el partido que disputará este sábado el equipo rojiblanco ante el Huesca. El conjunto aragonés es un rival directo por la permanencia y actualmente marca el corte del descenso. Los de Pacheta lo superan en ocho puntos, que podrían ser once de lograr la victoria.

josé luis oltra

El conjunto oscense vendrá dirigido por José Luis Oltra, quien fuera entrenador del Granada en la temporada 17-18, donde llegó a situarse como líder, aunque finalmente no pudo completar la temporada debido a los resultados. El valenciano fue un modesto jugador profesional que luego está teniendo una dilatada vida en los banquillos, con algunos éxitos, como el ascenso con el Deportivo. Desde el pasado 16 de marzo se ha convertido en el entrenador del Huesca. Ha disputado solo un partido. Ha sido como local y ha terminado con derrota ante el Almería. El objetivo es lograr la permanencia.

izan ha mejorado al granada

La situación con la que afronta el Granada este partido, alejado de la zona de descenso, no es fruto de la casualidad. El juego del equipo ha mejorado y una de las causas fundamentales por las que lo ha conseguido es un centro del campo convincente, especialmente debido a la incorporación de Izan, que ha completado una línea bastante eficiente, donde incluso Trigueros, llamado a ser el jugador franquicia del equipo y que apenas disponía de minutos, está obteniendo un buen rendimiento. A ello se une una defensa eficaz y la llegada, aunque no en el número idóneo, de los goles.