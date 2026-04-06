Sebas López, tajante tras el empate: "La culpa del partido es nuestra"

Sebas López ha comparecido en rueda de prensa con un visible enfado tras el empate 1-1 de su equipo contra el filial del Almería. El técnico ha lamentado que, una vez más, el equipo deje escapar la victoria por errores puntuales. "Llevamos dos partidos en donde teníamos una ventaja de un gol, y en dos opciones de balón parado, pues nos han empatado", ha afirmado, subrayando la necesidad de corregir estas situaciones.

Autocrítica y falta de contundencia

El entrenador ha sido muy claro en su análisis y no ha buscado excusas. "La culpa del partido es nuestra", ha sentenciado. Aunque ha reconocido las virtudes del rival, que buscaba reivindicarse, ha insistido en la falta de actitud de los suyos: "Nosotros no hemos estado a la altura de lo que requería este partido".

No hemos hecho lo que teníamos que hacer y nos llevamos un punto" SEBAS LÓPEZ Entrenador del CF Lorca Deportiva

López ha profundizado en la fragilidad de su equipo cuando tiene el marcador a favor, una situación que genera nerviosismo. "Cuando tenemos el partido controlado con un resultado a favor, nos metemos atrás o entramos con esa sensación de nerviosismo", ha explicado. Finalmente, ha resumido el resultado con resignación: "No hemos hecho lo que teníamos que hacer y nos llevamos un punto".

Un equipo que se mete atrás

Preguntado por el paso atrás del equipo en la segunda mitad, Sebas López ha atribuido esta situación a una combinación de factores. "A veces tú tienes un plan de partido, el rival también juega, entra también el cansancio", ha señalado. Además, ha añadido que el equipo no se adaptó bien al calor y que la salida de un jugador por problemas musculares mermó el control del juego.

El técnico también ha reflexionado sobre la expulsión sufrida, destacando que es un problema recurrente que el equipo debe analizar internamente. "A veces somos nosotros los que hacemos que nos saquen dos tarjetas en cinco minutos", ha comentado, rechazando culpar únicamente al árbitro.

Defensa ante las críticas

Finalmente, Sebas López se ha defendido de quienes le acusan de ser un entrenador conservador. "A esa gente que dice que el equipo se haya podido meter atrás...", ha comenzado, para luego recordar las importantes bajas en defensa y centro del campo que obligaron a alinear un once inédito y ofensivo. "A veces el partido es que te lleva a meterte atrás. El cansancio, el partido, incluso las pérdidas de balón innecesarias te generan dudas a ti mismo", ha concluido.