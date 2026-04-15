COPE Sevilla es la emisora más escuchada de nuestra provincia con 244.000 oyentes

El EGM ha vuelto a revalidar el liderazgo de COPE Sevilla como la emisora más escuchada de nuestra ciudad y provincia con 244.000 oyentes, personas que nos oyen a diario, de lunes a domingo. Herrera en COPE, La Linterna, Tiempo de Juego y otros programas son los mayoritariamente preferidos por los oyentes.

Según la primera ola del EGM en este 2026, 865.000 oyentes nos siguen a diario en COPE Andalucía. Marcamos una diferencia de 170.000 oyentes con nuestro inmediato competidor, la cadena SER, que se queda con 696.000 oyentes y nos siguen a partir de ahí Onda Cero con 490.000, Canal Sur radio con 276.000 y RNE con 133.000.

La cadena lidera también en todas las franjas horarias: mañana, mediodía, tarde y noche. A nivel de contenidos, el deporte sigue siendo uno de sus grandes motores, con ‘El Partidazo de COPE’ como referente en la noche y ‘Tiempo de Juego’ como líder del fin de semana.

Estos resultados refuerzan la tendencia de crecimiento de COPE tanto a nivel local como nacional, donde la cadena también ha alcanzado un récord histórico de audiencia en esta ola del EGM. El respaldo de los oyentes sitúa a COPE como referente informativo, deportivo y de entretenimiento, consolidando un modelo que sigue ganando fuerza en todas las franjas.

Gracias a todos los que nos siguen y revalidamos hoy nuestro compromiso con la actualidad y la información rigurosa.