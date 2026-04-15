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COPE Sevilla es la emisora más escuchada de nuestra provincia con 244.000 oyentes

La primera ola del EGM en este 2026 contabiliza bueno datos también a nivel regional, con 865.000 oyentes a diario en COPE Andalucía

COPE Sevilla es la emisora más escuchada de nuestra provincia con 244.000 oyentes

COPE Sevilla es la emisora más escuchada de nuestra provincia con 244.000 oyentes

Redacción COPE Sevilla

Sevilla - Publicado el

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El EGM ha vuelto a revalidar el liderazgo de COPE Sevilla como la emisora más escuchada de nuestra ciudad y provincia con 244.000 oyentes, personas que nos oyen a diario, de lunes a domingo. Herrera en COPE, La Linterna, Tiempo de Juego y otros programas son los mayoritariamente preferidos por los oyentes. 

Según la primera ola del EGM en este 2026865.000 oyentes nos siguen a diario en COPE Andalucía. Marcamos una diferencia de 170.000 oyentes con nuestro inmediato competidor, la cadena SER, que se queda con 696.000 oyentes y nos siguen a partir de ahí Onda Cero con 490.000Canal Sur radio con 276.000 y RNE con 133.000.  

La cadena lidera también en todas las franjas horarias: mañana, mediodía, tarde y noche. A nivel de contenidos, el deporte sigue siendo uno de sus grandes motores, con ‘El Partidazo de COPE’ como referente en la noche y ‘Tiempo de Juego’ como líder del fin de semana.

Estos resultados refuerzan la tendencia de crecimiento de COPE tanto a nivel local como nacional, donde la cadena también ha alcanzado un récord histórico de audiencia en esta ola del EGM. El respaldo de los oyentes sitúa a COPE como referente informativo, deportivo y de entretenimiento, consolidando un modelo que sigue ganando fuerza en todas las franjas.

Gracias a todos los que nos siguen y revalidamos hoy nuestro compromiso con la actualidad y la información rigurosa.

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