Kevin Manzano jugador del Águilas FC : 'Seguimos líderes y dependemos de nosotros mismos'

La reciente derrota ante el Real Jaén ha sido un golpe para el Águilas FC, un equipo "acostumbrado este año a perder poco", como ha reconocido el jugador Kevin Manzano. Pese a que una derrota "no sienta bien en ningún vestuario", Manzano ha transmitido un mensaje de calma y confianza, recordando que el equipo ha hecho una "temporada muy buena" y que el liderato sigue en sus manos. "Seguimos líderes y al final dependemos de nosotros mismos para seguir ahí", ha afirmado.

Águilas FC Aitor, jugador del Águilas FC, peleando un balón con un contrario en el centro del campo

Un toque de atención defensivo

El encuentro contra el Real Jaén ha sido el primero en el que el equipo ha encajado tres goles en toda la temporada. Para Manzano, este dato demuestra que venían "haciendo muy bien las cosas a nivel defensivo". Aunque ha admitido que hubo "errores", ha defendido que el equipo "siempre lo intenta". Considera que los tres goles, aunque "duelen", sirven como "un toque de atención para lo que viene ahora".

El Rubial debe ser un fortín

José Ángel Ayala |COPE Lorca Estadio El Rubial

Ante la afición, Manzano ha querido subrayar que ahora empieza "lo más importante de la temporada" y que la primera posición todavía les pertenece. El jugador ha hecho un llamamiento para convertir su estadio en un bastión inexpugnable. "El Rubial tiene que ser nuestro fortín para no dejar que nadie se lleve puntos allí", ha sentenciado.

El colchón de puntos que el equipo había acumulado ha demostrado su valor en momentos como este. "Hoy ha sido un mal partido, que no quiero que empañe la gran temporada que lleva el equipo", ha señalado Manzano, justificando así el "colchón de puntos bastante merecido" con el que contaban.

Limpiar la mente y pensar en el domingo

La plantilla ya tiene la vista puesta en su próximo compromiso contra el Puente Genil. "Lo bonito de esto es que el domingo hay otra oportunidad de tener una alegría, encima en nuestro campo", ha expresado el jugador. El objetivo es "limpiar la mente" en el autobús de vuelta y mentalizarse para "volver a la senda que nos ha llevado a estar donde estamos" y afrontar con garantías el tramo final de la temporada.