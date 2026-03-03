Adrián Hernández estalla por la falta de actitud de su equipo en Jaén

El entrenador del Águilas FC, Adrián Hernández, se ha mostrado visiblemente enfadado en la rueda de prensa posterior a la derrota de su equipo en La Victoria. El técnico ha sido tajante al afirmar que se han encontrado "con un buen Jaén y con un mal Águilas", y ha asegurado que la causa de la derrota ha sido la falta de intensidad y concentración de sus jugadores, resumiendo su sentir en una frase: "La victoria del Jaén es justa, sin lugar a ninguna duda".

Águilas FC Aitor, jugador del Águilas FC, peleando un balón con un contrario en el centro del campo

Errores individuales y falta de intensidad

Hernández ha señalado que el partido ha estado "muy marcado por un error nada más empezar", que ha propiciado el primer gol del Real Jaén. Según el técnico, el equipo local ha estado "mucho más intenso" en los duelos, generando mucho peligro por la banda derecha. El segundo tanto ha llegado en una acción que el entrenador considera "muy evitable" por una falta de contundencia defensiva.

La reacción del Águilas, que ha conseguido ponerse 2-1, ha sido neutralizada inmediatamente por el 3-1 en lo que Hernández ha calificado como "una falta tonta". El técnico ha mostrado su enfado por la fragilidad defensiva en esa jugada clave: "No entiendo cómo defendemos eso, porque no lo entiendo. Ahí tengo mucho cabreo, porque era el momento de habernos enchufado".

Dos marchas menos que el rival

La sensación de Adrián Hernández es que su equipo no ha tenido la concentración necesaria para afrontar el partido. "Ellos iban al 120 por 100, y nosotros con dos marchas menos en todo lo que tiene que ver con el juego", ha lamentado. El técnico ha apuntado a varios factores, como la posible relajación o incluso problemas con la elección de las botas de algunos jugadores, aunque ha insistido en que "eso no es excusa".

José Ángel Ayala |COPE Adrián Hernández, nuevo entrenador del Águilas FC sobre el césped del Rubial.

Cuestionado por la actuación arbitral, especialmente en el penalti que supuso el 2-1, Hernández ha evitado la polémica: "No quisiera hablar del árbitro, porque parece que va a sonar a excusa". Sin embargo, ha deslizado con ironía: "El miércoles me hubieran pitado a mí así". Ha cerrado el tema reiterando la superioridad del rival: "No me quiero excusar, ¿por qué? Porque han sido mejores que nosotros y han ganado justamente".

La victoria del Jaén es justa" ADRIÁN HERNÁNDEZ Entrenador del Águilas FC

El Jaén, candidato al playoff

El entrenador del Águilas también ha reconocido el buen momento del Real Jaén, al que ve como un claro aspirante a los puestos de promoción. "Ahora mismo está en una dinámica muy buena, eso es evidente", ha afirmado, elogiando a sus jugadores y a su cuerpo técnico, liderado por Manolo Guerrero, con quien mantiene "una buena amistad".