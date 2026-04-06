Lorca vive una Semana Santa histórica que supera el medio millón de visitantes
La ciudad cuelga el cartel de 'completo' con una afluencia masiva y una proyección inédita en redes sociales que marca un antes y un después para la celebración
Lorca - Publicado el
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El alcalde de Lorca ha calificado la Semana Santa de 2026 como "histórica" tras superar "holgadamente la cifra del medio millón de visitantes" y colgar el cartel de "completo en hoteles y restaurantes". Según el balance presentado, la celebración ha transcurrido con "máxima normalidad" y una afluencia sin precedentes, consolidando el evento como el principal motor turístico de la ciudad.
Proyección inédita en redes sociales
Una de las claves de este éxito ha sido la gran visibilidad en redes sociales, que el alcalde ha descrito como una barrera rota. La presencia de "influencers" con gran peso en estas plataformas ha proporcionado una "visibilidad inédita" a la Semana Santa lorquina, con vídeos que han acumulado "cientos de miles de reproducciones".
Lorca saca a la calle el mayor espectáculo en directo que se puede contemplar en toda Europa"
Alcalde de Lorca
Este fenómeno ha permitido que la Semana Santa de Lorca trascienda como nunca. "Lorca saca a la calle el mayor espectáculo en directo que se puede contemplar en toda Europa y que evoca a las grandes superproducciones del cine clásico como nunca", ha afirmado el alcalde, destacando el orgullo de todo un pueblo simbolizado en la figura del "procesionista lorquino".
Cifras de récord
Los siete puntos de información turística distribuidos por la ciudad atendieron a más de 11.200 personas. El perfil del visitante se desglosa en un 49% de ciudadanos locales, un 33% de turistas nacionales, un 11% internacionales y un 7% de la Región de Murcia. Madrid (26%), Barcelona (13%) y Alicante (11%) lideran el ranking de procedencia nacional, mientras que a nivel internacional destacan Reino Unido (27%), Francia (21%) y Alemania (9%).
Ha sido una Semana Santa histórica, tanto por afluencia de público como por el ambiente que hemos sido capaces de generar"
Alcalde de Lorca
La ocupación hotelera alcanzó el lleno total durante los días clave, superando el 70% en los primeros días. La hostelería también ha vivido un año excepcional, con "miles de reservas" y una "afluencia masiva" que, según la patronal Osteloor, se ha traducido en un importante porcentaje de la facturación anual y un incremento en la creación de empleo. "Ha sido una Semana Santa histórica, tanto por afluencia de público como por el ambiente que hemos sido capaces de generar", ha sentenciado el alcalde.
Balance de seguridad y la vista en 2027
El balance en materia de seguridad se ha cerrado sin ningún incidente reseñable, un dato que el alcalde ha calificado de "importante" dada la elevada participación. La Policía Local tramitó 69 denuncias administrativas, la mayoría por conductas contrarias a la ordenanza municipal, y el servicio de limpieza, Limosa, recogió 1.124.000 kilos de residuos con un operativo reforzado.
Finalmente, el consistorio ya pone el foco en el futuro, concretamente en el Encuentro Nacional de Cofradías que se celebrará en octubre de 2027. Este evento, según el alcalde, "va a suponer un salto cualitativo" al atraer a cofrades de toda España que normalmente no pueden visitar Lorca durante la Semana Santa.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.