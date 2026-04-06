Lorca vive una Semana Santa histórica que supera el medio millón de visitantes

El alcalde de Lorca ha calificado la Semana Santa de 2026 como "histórica" tras superar "holgadamente la cifra del medio millón de visitantes" y colgar el cartel de "completo en hoteles y restaurantes". Según el balance presentado, la celebración ha transcurrido con "máxima normalidad" y una afluencia sin precedentes, consolidando el evento como el principal motor turístico de la ciudad.

COPE LORCA Una de las barras instaladas en el exterior de bares durante la Semana Santa de Lorca

Proyección inédita en redes sociales

Una de las claves de este éxito ha sido la gran visibilidad en redes sociales, que el alcalde ha descrito como una barrera rota. La presencia de "influencers" con gran peso en estas plataformas ha proporcionado una "visibilidad inédita" a la Semana Santa lorquina, con vídeos que han acumulado "cientos de miles de reproducciones".

Lorca saca a la calle el mayor espectáculo en directo que se puede contemplar en toda Europa" FULGENCIO GIL Alcalde de Lorca

Este fenómeno ha permitido que la Semana Santa de Lorca trascienda como nunca. "Lorca saca a la calle el mayor espectáculo en directo que se puede contemplar en toda Europa y que evoca a las grandes superproducciones del cine clásico como nunca", ha afirmado el alcalde, destacando el orgullo de todo un pueblo simbolizado en la figura del "procesionista lorquino".

Cifras de récord

Los siete puntos de información turística distribuidos por la ciudad atendieron a más de 11.200 personas. El perfil del visitante se desglosa en un 49% de ciudadanos locales, un 33% de turistas nacionales, un 11% internacionales y un 7% de la Región de Murcia. Madrid (26%), Barcelona (13%) y Alicante (11%) lideran el ranking de procedencia nacional, mientras que a nivel internacional destacan Reino Unido (27%), Francia (21%) y Alemania (9%).

Ha sido una Semana Santa histórica, tanto por afluencia de público como por el ambiente que hemos sido capaces de generar" FULGENCIO GIL Alcalde de Lorca

AYTO.LORCA Mostradores accesibles para personas con discapacidad en la oficina de turismo de Lorca

La ocupación hotelera alcanzó el lleno total durante los días clave, superando el 70% en los primeros días. La hostelería también ha vivido un año excepcional, con "miles de reservas" y una "afluencia masiva" que, según la patronal Osteloor, se ha traducido en un importante porcentaje de la facturación anual y un incremento en la creación de empleo. "Ha sido una Semana Santa histórica, tanto por afluencia de público como por el ambiente que hemos sido capaces de generar", ha sentenciado el alcalde.

Ayuntamiento de Lorca Lorca en Semana Santa

Balance de seguridad y la vista en 2027

El balance en materia de seguridad se ha cerrado sin ningún incidente reseñable, un dato que el alcalde ha calificado de "importante" dada la elevada participación. La Policía Local tramitó 69 denuncias administrativas, la mayoría por conductas contrarias a la ordenanza municipal, y el servicio de limpieza, Limosa, recogió 1.124.000 kilos de residuos con un operativo reforzado.

Finalmente, el consistorio ya pone el foco en el futuro, concretamente en el Encuentro Nacional de Cofradías que se celebrará en octubre de 2027. Este evento, según el alcalde, "va a suponer un salto cualitativo" al atraer a cofrades de toda España que normalmente no pueden visitar Lorca durante la Semana Santa.