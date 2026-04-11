El tren Jaén-Córdoba sigue en el limbo: sin fecha para su reapertura tras dos meses y medio de corte

La conexión ferroviaria entre Jaén y Córdoba sigue interrumpida desde el pasado 26 de enero, cumpliendo ya cerca de dos meses y medio. El motivo es una decena de incidencias provocadas por el paso de varias borrascas, que han dejado la infraestructura inutilizable. Desde entonces, Renfe ha habilitado un transporte alternativo por carretera con autobuses para cubrir el trayecto.

Graves daños en la infraestructura

Adif ha detallado que los daños se concentran en el tramo entre Espeluy (Jaén) y Alcolea (Córdoba). La lista de desperfectos es extensa e incluye desde la obstrucción de cunetas y daños en el drenaje hasta la contaminación del balasto. El incidente más grave es el colapso de un terraplén a mitad del trayecto entre las estaciones de Arjonilla y Marmolejo.

Los informes también señalan la inestabilidad de terraplenes con deformación de vía, problemas en las instalaciones de seguridad y daños en caminos de servicio. Actualmente, los equipos de Adif se centran en la limpieza de las vías, la estabilización de taludes y la reconstrucción del terraplén afectado, además de revisar y reajustar la catenaria.

Incertidumbre total sobre los plazos

A pesar de los trabajos en marcha, la realidad es que Adif sigue sin una fecha concreta para el fin de las obras y el restablecimiento de la circulación. Para aquellas actuaciones que superan la capacidad de su personal, se está tramitando un expediente de emergencia. Mientras, desde Renfe se apunta que el servicio de autobuses "se mantendrá hasta que las incidencias queden resueltas y pueda reabrirse la vía".

La amenaza de nuevas obras

A esta situación se suma la reciente adjudicación de obras por 26,5 millones de euros para adaptar 13 túneles de Ciudad Real, Jaén y Córdoba. Estos trabajos, necesarios para los servicios de la autopista ferroviaria entre Algeciras y Zaragoza, tienen una duración estimada de un año.

Aunque la previsión inicial era comenzar en julio de este año, Adif ha admitido que podrían retrasarse, por lo que tampoco hay una fecha garantizada para su inicio. Esta incertidumbre abre la puerta a que las reparaciones actuales se solapen con las de la autopista ferroviaria, lo que alargaría de forma considerable el corte de la conexión por tren entre ambas capitales andaluzas.