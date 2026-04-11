Alerta en Narón a causa de los robos en vehículos de las balizas V-16 en el barrio de Freixeiro

Una de las calles de las viviendas de Amenadas, en Freixeiro

Vecinos de la urbanización de Amenadás, en la parroquia de Freixeiro, en Narón, han dado la voz de alarma ante una curiosa y creciente modalidad de robo que está alterando la convivencia en la zona. Según relatan los afectados, los cacos ya no buscan objetos de valor en el interior de los vehículos: se llevan única y exclusivamente las balizas V-16, los dispositivos luminosos de emergencia que han sustituido progresivamente a los triángulos de preseñalización.

Los residentes consultados aseguran que los robos se están produciendo de manera selectiva. "A mí me entraron en el coche e iban a por la baliza. por eso yo ahora la subo para casa cada noche", explica un vecino que prefiere mantenerse en el anonimato.

La razón detrás de esta oleada de hurtos, según el análisis vecinal, es puramente económica y práctica, ya que la baliza V-16 es un objeto pequeño y de reventa inmediata.

Ante el hartazgo general, la comunidad de Amenadás baraja solicitar formalmente una reunión con las fuerzas de seguridad competentes. "Vamos a pedir vigilancia aquí", advierten.