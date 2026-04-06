Lorca reabre al tráfico su principal avenida sin semáforos tras la Semana Santa

La principal arteria de tráfico de Lorca, la avenida Juan Carlos I, ha reabierto al tráfico este lunes. La circulación se ha retomado de forma condicionada tras la retirada de los palcos de Semana Santa, que acogieron más de 10.000 sillas para los desfiles bíblico-pasionales.

Una avenida en plena transformación

Actualmente, la avenida no cuenta con semáforos y los principales pasos de peatones serán regulados por agentes de la Policía Local. Durante la tarde del domingo, operarios de limpieza con agua a presión trabajaron para eliminar los residuos tras el desmontaje de las tribunas y este lunes comenzará la recolocación de la veintena de contenedores retirados.

Además, durante este lunes y el martes se procederá al repintado completo de las marcas viales, lo que provocará cortes parciales de tráfico en la zona.

Reposición de mobiliario y señalización

Los trabajos para devolver la normalidad a la avenida también incluyen la reposición de 24 semáforos y 50 señales verticales. Asimismo, se volverán a instalar los carteles y focos de comercios que tuvieron que ser desmontados para la colocación de las gradas.