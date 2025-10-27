La feria SEPOR llena los hoteles de Lorca y su comarca

La feria ganadera, industrial y agroalimentaria SEPOR, que se inaugura este lunes en su 58 edición, ha desbordado todas las expectativas de asistencia, obligando a la organización a habilitar hasta cuatro salas y una carpa exterior para el catering en el recinto ferial Ifelor.

El evento ha atraído a participantes de todas las comunidades autónomas de España y a delegaciones de varios países, tanto de la Unión Europea como de fuera de ella, evidenciando el masivo interés que suscita este veterano encuentro profesional en el sector.

Un sector pionero y sostenible

Desde la organización destacan que el lema de este año 'Somos sostenibles' no es una mera "declaración de intenciones", sino el reflejo del "esfuerzo y la implicación" del sector por ser pionero, ha dicho a COPE la gerente de la muestra, Patry Bermúdez.

Este compromiso se traduce en el uso de las mejores técnicas disponibles para garantizar una alimentación sana, saludable y segura, respetando al mismo tiempo el medio ambiente, el entorno, las zonas rurales y al propio consumidor.

Este año, debido a la situación sanitaria animal, la tradicional exposición de ganado vivo se ha visto reducida a una "pequeña muestra de botón" con razas autóctonas para "no poner en riesgo la sanidad de los animales", a pesar del interés de muchas ganaderías en participar.

El reto del crecimiento

El éxito de la convocatoria ha puesto de manifiesto uno de los grandes desafíos para el futuro de la feria: la falta de espacio para alojar a los asistentes. Según la organización, "el mayor de los problemas, que hay un embudo gravísimo que tenemos, es el número de plazas hoteleras", de la ciudad, una limitación que ya obliga a los asistentes a alojarse en municipios cercanos como Totana, Alhama, Puerto Lumbreras e incluso Murcia.

Con la vista puesta en el futuro, la organización contempla dar el "salto" para convertir SEPOR en una feria internacional, aprovechando que Lorca cuenta con dos recintos feriales, uno situado frente al otro.