Sabic dispara su producción en Cartagena a pesar de la amenaza de cierre

El comité de empresa de Sabic ha trasladado al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Cartagena la "situación de incertidumbre" que vive la plantilla ante la venta de la factoría de La Aljorra al fondo Mutares. Los representantes de los trabajadores han insistido en la viabilidad de la planta y en la necesidad de recibir información sobre el futuro de la división de Lexan 1 y sus empleados y así lo han trasladado a la consejera de Empresa, al consejero de Medio Ambiente y a la alcaldesa de Cartagena en una reunión que han mantenido en el Palacio de Aguirre.

De forma sorprendente, y a pesar de que la factoría llevaba dos años funcionando a una carga muy reducida, en los últimos meses la planta "está a máxima carga". Desde el comité de empresa entienden que esta situación responde a una estrategia comercial de Sabic para cumplir con sus compromisos antes de la llegada de Mutares, que se espera para los meses de junio o julio.

El futuro del empleo

El presidente del comité, Pascual Sánchez, teme que la llegada de Mutares "va a producir destrucción de empleo". Por ello, ha pedido la creación de planes de empleo para reubicar a los trabajadores, especialmente a los mayores de 50 años y al personal de empresas auxiliares. Se estima que el posible cierre de la planta de Lexan 1 afectaría a 350 trabajadores directos y más de 2.000 empleos indirectos.

Para garantizar la rentabilidad de la factoría, el comité ha vuelto a poner sobre la mesa la idea de instalar una caldera de biomasa que, según explican, "ahorraría consumo de gas natural y reduciría el coste de producción". Se trata de una iniciativa por la que llevan "más de 2 o 3 años luchando" y que Sabic no ha llegado a instalar.

Movilizaciones y apoyo institucional

Ante la falta de avances, el comité de empresa ha convocado una concentración el próximo 10 de abril en la plaza del Ayuntamiento. El objetivo es "poner de manifiesto el impacto para el empleo" que supondría el cierre. Advierten que, si no hay progresos, podrían establecer un nuevo calendario de movilizaciones y paros.

Tanto el Gobierno autonómico como el nacional, a través de la comisión de reindustrialización, están trabajando conjuntamente con los representantes de los trabajadores. Según el comité, "está habiendo esos compromisos para poder traer toda la capacidad productiva que sirviera para reubicar a estos trabajadores y para generar empleo en la comarca".

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha comentado tras la reunión que no van a permitir que ninguna compañía se marche porque igual que se le pone una alfombra roja para que se instalen, también tendrán que cumplir sus compromisos con el territorio.

Por su parte, los consejeros han ratificado el apoyo del Ejecutivo autonómico. Marisa López ha destacado la creación de la Alianza Química en Europa, donde la Región participa activamente para identificar productos críticos que garanticen la autonomía estratégica del continente. Asimismo, Juan María Vázquez ha insistido en que "no hay ninguna pérdida de empleo aceptable" y que se mantendrá una mesa de trabajo permanente con los trabajadores.