El reventón de una tubería colapsa el tráfico en varias carreteras de Cartagena
La rotura ha provocado el corte de la carretera de Las Tejeras a La Palma y ha anegado el Camino del Sifón, obligando a rescatar a un conductor
Cartagena - Publicado el
1 min lectura
T
La rotura de una tubería ha provocado el corte total del tráfico este lunes, 18 de diciembre, en la carretera RM F-35, que conecta Las Tejeras con La Palma, en el término municipal de Cartagena. El incidente, registrado poco antes de las 14:00 horas, impide la circulación en ambos sentidos y bloquea el acceso a la autovía A-30 en dirección a Murcia.
Un conductor rescatado
La gran acumulación de agua también ha afectado a la carretera del Camino del Sifón, una vía próxima que enlaza Cartagena con El Bohío y Santa Ana. En esta zona, los servicios de emergencia han tenido que rescatar a un vehículo y a su ocupante, que habían quedado atrapados en un embalsamiento de agua sin que se produjeran heridos.
La Policía Local de Cartagena ha informado de la situación y recomienda a los conductores que circulen por vías alternativas para evitar la zona afectada. Según fuentes municipales, la rotonda de Las Tejeras se mantiene operativa a pesar de los cortes.
