El reventón de una tubería colapsa el tráfico en varias carreteras de Cartagena

La rotura de una tubería ha provocado el corte total del tráfico este lunes, 18 de diciembre, en la carretera RM F-35, que conecta Las Tejeras con La Palma, en el término municipal de Cartagena. El incidente, registrado poco antes de las 14:00 horas, impide la circulación en ambos sentidos y bloquea el acceso a la autovía A-30 en dirección a Murcia.

Un conductor rescatado

La gran acumulación de agua también ha afectado a la carretera del Camino del Sifón, una vía próxima que enlaza Cartagena con El Bohío y Santa Ana. En esta zona, los servicios de emergencia han tenido que rescatar a un vehículo y a su ocupante, que habían quedado atrapados en un embalsamiento de agua sin que se produjeran heridos.

La Policía Local de Cartagena ha informado de la situación y recomienda a los conductores que circulen por vías alternativas para evitar la zona afectada. Según fuentes municipales, la rotonda de Las Tejeras se mantiene operativa a pesar de los cortes.