La Policía Nacional detiene a 2 ultras de Cartagena por una brutal pelea en Granada

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 57 personas en Granada, Cádiz, Málaga, Cartagena y Burgos por su presunta implicación en los delitos de desórdenes públicos y riña tumultuaria. Los arrestados pertenecen a grupos radicales violentos, seguidores de distintos clubes de fútbol, entre ellos dos ultras de Cartagena.

Batalla campal antes de un partido de fútbol

Los hechos que han desencadenado la operación se remontan al pasado 25 de octubre, en las horas previas al partido de LaLiga Hypermotion que enfrentó al Granada C.F. y al Cádiz C.F.. Según la investigación, miembros ultras de “Curva Sur”, apoyados por radicales del “Frente Bokerón”, se congregaron en una cafetería cercana al estadio para esperar a la afición rival.

A la llegada de las “Brigadas Amarillas”, se desató una violenta y multitudinaria reyerta en la que ambos bandos se atacaron con botellas, mobiliario urbano y otros objetos contundentes. La rápida intervención de la Policía Nacional fue necesaria para neutralizar los incidentes.

Durante la intervención, los agentes incautaron numerosos tubos de PVC, una navaja, un puño americano, varios palos e incluso un artefacto pirotécnico de gran potencia. Estos hallazgos dieron pie al inicio de la investigación para identificar a todos los implicados en la reyerta.

La investigación, desarrollada por las Brigadas Provinciales de Información de varias ciudades y coordinada por la Comisaría General de Información con apoyo de la Oficina Nacional de Deportes, ha culminado con la detención de las 57 personas. La operación sigue abierta, por lo que no se descartan más detenciones.