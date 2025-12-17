Sendaviva da la bienvenida a la Navidad con Olentzero, Papá Noel y los Reyes Magos

El parque de la naturaleza Sendaviva ha anunciado su apertura especial por Navidad tras la buena acogida del año pasado. Las jornadas festivas serán los días 20, 21 y 27 de diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026, con un horario ampliado que irá desde las 16:00 hasta las 21:00 horas para que los visitantes puedan disfrutar de la atmósfera navideña.

La programación está diseñada para que los más pequeños conozcan a los protagonistas de estas fiestas. Olentzero visitará el parque los días 20 y 21 de diciembre; Papá Noel lo hará los días 20, 21 y 27 de diciembre; y un paje real estará el 3 de enero para recibir a los niños y niñas y recoger sus cartas, las cuales podrán redactar previamente en la “Fábrica de los Deseos” habilitada en el parque.

Una programación para toda la familia

Durante estas fechas, el parque ofrecerá una variedad de actividades especiales como talleres infantiles, pintacaras y una actuación musical diaria. Además, se realizarán dos pases diarios de ‘El Show de la Navidad’ en la carpa del Circo, a las 17:30 y 19:30 horas, y los visitantes podrán recorrer distintas áreas del parque ambientadas con una decoración temática navideña.

También permanecerá abierta una selección de atracciones para todas las edades, incluyendo la Mansión Navideña, El Polar Express, la Tirolina del Lago y las atracciones infantiles de la zona de la Feria. Gracias al nuevo horario, los asistentes podrán cenar en el parque en “La Taberna de la alcachofa alegre” o en el “Restaurante del Lago”, además de disfrutar de productos típicos como chocolate caliente y gofres en la Gofrería.

Solidaridad y regalos navideños

Navidad Sendaviva

Sendaviva ha organizado de nuevo una recogida solidaria de juguetes, que pueden ser nuevos o estar en buen estado. Los juguetes se entregarán al proyecto local ‘Villa Javier’ de la Fundación Tudela Comparte, que ayuda a cerca de 60 familias. El objetivo de la iniciativa es

Que no haya ningún niño o niña sin juguete durante estas fiestas"

Coincidiendo con la campaña navideña, el parque ha lanzado también sus opciones de regalo para la próxima temporada 2026. Ya están a la venta los Bonos SendAmigo y las tarjetas regalo a través de su página web, una opción para regalar experiencias en el parque.

Bonos 2026 y precios de Navidad

La temporada 2026 se desarrollará del 19 de marzo al 8 de noviembre. Existen cuatro categorías de bonos para acceder al parque, desde el “Bono Familiar VIP” por 330 euros, que incluye ventajas exclusivas, hasta el Bono Familiar (235 euros), el Bono Adulto (101 euros) y el Bono Infantil (80 euros). Además, se ofrecen descuentos por renovación para los ‘SendAmigos’ que adquieran su bono antes del 1 de marzo de 2026.

Para las jornadas especiales de Navidad, el precio de la entrada es de 10 euros para mayores de 5 años y 7 euros para los menores de esa edad, siendo gratuita para los menores de 2 años. Las entradas ya se pueden comprar en la web del parque o en el punto de información de NICDO en el centro comercial La Morea, y se ha informado que el aforo es limitado.