Ocean Race Europe llega a Cartagena el 23 de agosto y será epicentro de la vela internacional

Cartagena acogerá del 23 al 26 de agosto la Ocean Race Europe, la prestigiosa regata internacional que hará escala en su puerto y convertirá el frente marítimo en un espacio náutico y lúdico con actividades culturales y deportivas, destacando los vanguardistas barcos IMOCA y proyectando la ciudad como destino turístico y deportivo mediterráneo.

El evento, considerado uno de los mayores escaparates deportivos y turísticos de la ciudad, atraerá a miles de visitantes y medios de comunicación de todo el mundo.

Durante la escala, el frente portuario se transformará en un gran espacio náutico y lúdico, desde la Cola de Ballena hasta la terminal de cruceros, con actividades de ocio, propuestas culturales y deportivas vinculadas al mar y a su conservación. Además, los ciudadanos y turistas podrán disfrutar de encuentros con los equipos participantes y de la presencia de los vanguardistas barcos IMOCA, que simbolizan la innovación y la excelencia en la navegación oceánica.

La cita supone una ocasión única para mostrar la riqueza de Cartagena, tanto por su historia milenaria y su patrimonio cultural, como por su entorno natural privilegiado y su tradición marinera.

La Ocean Race Europe permitirá reforzar la imagen de la ciudad como destino turístico de referencia en el Mediterráneo y como enclave estratégico para los deportes náuticos y el turismo ligado al mar.