Horario y dónde ver y escuchar el Málaga-Deportivo de esta noche

Juicio a Pellicer. Yeremay, un jugador de Primera en Segunda con el SuperDepor, el líder e invicto Deportivo. Un Málaga que no arranca y llega en descenso. Alto riesgo en las gradas... tiene todo el partido de esta noche en Martiricos. Cuatro derrotas son muchas para un Málaga que acudirá en descenso y en una dinámica negativa de cinco semanas sin ganar. El Málaga necesita dejar los puntos en casa, aunque tiene un enorme problema, otra vez: las numerosas bajas.

OCHO BAJAS EN EL MÁLAGA

El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer tendrá que volver a variar su once. No tendráa Izan Merino que está con España en el Mundial Sub20 de Chile. Joaquín Muñoz es el único jugador que recupera. Sigue siendo de nuevo baja el tobillo de Adrián Niño, que no entrenó estas semanas. Galilea regresa tras sanción, pero pierde a Montero, que entra en suspensión de un partido. A todo esto, Puga sigue sin entrenarse y Aaron Ochoa se ha ido con la Irlanda sub19. Eso sin contar el bajo estado de forma de Dorrío y Haitam. El Málaga tendrá que rearmarse de nuevo y no es extraño que el castellonense cambie su once y dé entrada a algún poco habitual.

PELLICER SE SIENTE FUERTE

El técnico del Málaga, Sergio Pellicer, ha afirmado sobre una posible destitución si pierde este domingo ante el Deportivo en La Rosaleda que entiende "todo" y que el partido no lo vive "como una final" porque está "más fuerte y feliz que nunca", señaló hoy en la habitual conferencia de prensa de cada semana. El equipo trabaja con normalidad y consciente de que su entrenador se la juega este domingo. La plantilla dice que se encuentran capacitados para ganar el domingo al líder y que están con mentalidad positiva. Todos quieren ganar. El domingo es el día clave.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la novena jornada de La Liga Hypermotion entre el Málaga y el Deportivo de La Coruña, se disputará en el Estadio de La Rosaleda este domingo 12 de octubre a las 21:00 horas.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL MÁLAGA – DEPORTIVO

El partido Málaga - Depor lo podrás seguir desde las 20:30 horas con la narración de Javier Bautista y los comentarios de Ángel Morales y Bori Moreno en el Tiempo de Juego TOTAL de COPE MÁS Málaga especial y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. También se puede ver por DAZN y Orange. Además de las plataformas de PTV, la malagueña Olin y la plataforma Golstadium.