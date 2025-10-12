Guardia Civil reconoce la labor de dos trabajadores del Medio Natural y un piloto del Infoex en la lucha contra los incendios

12/10/2025 La Benemérita ha distinguido a los agentes del Medio Natural Andrés Bellido y Alberto Pablos, así como al piloto del helicóptero LE3 Antonio Abrain BlancoSOCIEDAD ESPAÑA EUROPA EXTREMADURAJUNTA DE EXTREMADURA

Dos agentes del Medio Natural y un piloto del Plan Infoex, adscritos a la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, serán reconocidos este domingo por su labor en la lucha contra los incendios forestales, en el marco de los actos que la Guardia Civil celebrará en la región por la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar.

Los dos agentes del Medio Natural son Andrés Bellido Serrano y Alberto Pablos Álvarez. El primero es reconocido "por su colaboración y perseverancia en la investigación para el esclarecimiento de los numerosos incendios forestales, algunos de ellos grandes (los que afectan a más de 500 hectáreas) ocurridos en las épocas de peligro alto de este año y el anterior, en la demarcación del puesto de Valdecaballeros, en coordinación con la Guardia Civil y el Seprona de Herrera del Duque".

Otorgado por la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, Bellido asegura recibir este reconocimiento "con mucha ilusión" en la medida en que, señala, "siempre se agradece que aprecien tu trabajo".

Por su parte, Pablos recibirá una distinción honorífica "por su colaboración constante, apoyo desinteresado y elogiable trayectoria de cooperación con la Guardia Civil y, en concreto, con los agentes del Seprona en actuaciones relacionadas con la investigación de incendios forestales y construcciones ilegales en suelo rural", apunta la Comandancia de Cáceres.

En su caso, el agente se ha sumado a las palabras de su compañero sobre la "satisfacción de que te reconozcan por tu trabajo", recordando a sus compañeros del cuerpo de agentes del Medio Natural de la Junta de Extremadura, piezas claves en la lucha contra los incendios forestales en la comunidad autónoma.

Cabe recordar, según apunta la Junta en nota de prensa, que el agente del Medio Natural lleva casi 30 años en el cuerpo y, en la actualidad, es coordinador de la Unidad Territorial de Vigilancia 2 de Jarandilla de la Vera. Antes de llegar a la comarca cacereña, trabajó en Cijara.

También será reconocido Antonio Abrain Blanco, piloto del helicóptero LE3 (antes llamado Águila 3), con base en la localidad pacense de Herrera del Duque. Con experiencia en los operativos contra los incendios forestales de Castilla La Mancha, Castilla y León, Andalucía y Chile, Abrain lleva en la presente campaña de riesgo alto en la región "más de 1.500 descargas", según detalla él mismo.

"Es una satisfacción enorme en lo profesional y en lo personal recibir un reconocimiento por tu trabajo", declara el piloto haciendo partícipe de esta distinción "a todo el operativo del plan Infoex y demás compañeros, y en particular a los coordinadores de zona de La Siberia, Miguel Baena y Javier Bonifacio".

"Aunque me reconozcan a mí -explica Abrain-, la lucha contra los incendios forestales en Extremadura es un trabajo en equipo, de forma que mi labor desde el helicóptero no serviría de mucho sin el personal de tierra", ha insistido agregando que pese a que las descargas efectuadas "permiten que las llamas de 10 o 12 metros rebajen esa altitud" son quienes están "a pie de ellas los encargados de apagarlas".