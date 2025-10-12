El Gobierno riojano licitará la mejora de la travesía de Villar de Torre para garantizar la seguridad vial

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha anunciado la próxima licitación del proyecto de mejora de la travesía de la carretera LR-204 en Villar de Torre, una actuación destinada a mejorar las condiciones de circulación y aumentar la seguridad tanto de conductores como de peatones.

Obras previstas y presupuesto

El proyecto saldrá a licitación por un importe de 1.250.215,4 euros y contará con un plazo de ejecución de seis meses a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo. Durante su visita al municipio, acompañado por la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez, y la alcaldesa de Villar de Torre, Lucía Fernández, el consejero adelantó que las obras comenzarán en el primer trimestre de 2026.

La intervención principal consistirá en la construcción de aceras en ambos márgenes de la carretera, con el fin de crear espacios de tránsito diferenciados para vehículos y peatones. Esta medida permitirá reducir el riesgo de accidentes en el tramo urbano, que actualmente carece de aceras y presenta una falta de uniformidad en los bordes de la vía.

Mejora de la seguridad y la accesibilidad

El nuevo acerado tendrá una anchura mínima de 1,8 metros, aunque se reducirá ligeramente en los puntos donde existan edificaciones próximas. Se ejecutará con adoquines de dos colores o con losas de hormigón rugoso, según las características de cada tramo. Tras la actuación, la calzada dispondrá de dos carriles de 2,9 metros de ancho cada uno.

El plan también contempla la adecuación de la red de drenaje superficial, con la instalación de rigolas, sumideros y tres nuevos colectores para el desagüe de aguas pluviales. Además, se colocarán reductores de velocidad en esta vía, limitada a 50 km/h, para garantizar una circulación más segura.

Señalización, accesos y parada de autobús

Las obras incluirán la renovación completa de la señalización horizontal y vertical, con el pintado de nuevos pasos de peatones, el repintado de los ya existentes y la mejora de los elementos de balizamiento.

La actuación se desarrollará entre los puntos kilométricos 10+750 y 11+450 de la LR-204, una vía que conecta las localidades de Badarán, Villar de Torre y Cirueña con Santo Domingo de la Calzada, cabecera de comarca.

Durante la ejecución de las obras, que se realizará por tramos, se establecerá un paso alternativo para los vehículos por el carril contrario al afectado, con el fin de minimizar las molestias a los usuarios.